PPK, Keiko y más en los ‘Piqueítos’ de 'El Búho'

Este Búho ve el panorama político como un inmenso zoológico donde los políticos se han reencarnado en algunos de los seres que allí habitan. PPK se asemeja a esos osos polares flacos y debilitados tras recorrer cientos de kilómetros en busca de comida. Veo al ‘Cholo’ Toledo como una llamita chúcara que no deja de escupir a los visitantes. A Alan mismo búfalo de las llanuras norteamericanas que embiste a todo aquel que se pone en su camino. Ciertos congresistas fujimoristas me parecen esos mandriles belicosos y agresivos, siempre mostrando los colmillos. Sin más preámbulo, les presento mis ‘Piqueítos’ que tanto reclaman los lectores.



SIN ENERGÍAS: Al gobierno de PPK se le ve débil, sin fuerza, arrinconado por un fujimorismo achorado gracias a su amplia mayoría en el Congreso. Esto, por supuesto, no es bueno para la gobernabilidad del país. El cambio de ministro, el ingreso de Bruno Giuffra a la cartera de Transportes, en reemplazo de Martín Vizcarra, parece más de lo mismo. El caso del contrato y la adenda de Chinchero debe ser aleccionador para PPK, que necesita preocuparse más por la gente, escucharla y no pensar tanto en los negocios e inversionistas privados.



LA RUTA DE KEIKO: La bancada fujimorista parece gozar poniendo la chaveta en el cuello a este Gobierno, que cede una y otra vez con la esperanza de que lo dejen gobernar. Pero eso no parece que sucederá. ¿Los fujimoristas siguen con la herida abierta por la derrota de Keiko? Por sus actitudes en el Congreso, no pocos se animan a pensar que lo que realmente buscan es la vacancia presidencial. Pero eso, me parece, sería como dispararse a los pies. Keiko hasta ahora no da muestras de altura política. Que dé propuestas sobre seguridad, por ejemplo. No se trata solo de poner obstáculos.



SE VIENE UN TSUNAMI: Es lo que al parecer sucederá este jueves 1 de junio, cuando las autoridades peruanas podrán acceder a la llamada ‘delación del fin del mundo’ realizada en Brasil. Se trata de una serie de confesiones de ejecutivos y del dueño de la constructora Odebrecht sobre los sobornos que pagó en varios países, incluido Perú. Muchos no pueden dormir en paz por lo que se viene y tienen pesadillas. Ya están presos el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, y el exgobernador del Cusco, Jorge Acurio. Y parece que la misma suerte les espera a otros, aunque la justicia peruana parece no estar preparada para actuar con la idoneidad debida. La gente se pregunta ¿y los ‘peces gordos’? Tal vez el jueves llegue a caer alguno.



RÍE EL CHOLO: Mientras en nuestro país las autoridades aseguran que hacen todo lo posible para traer al Perú a Alejandro Toledo, sobre quien pesan dos órdenes de captura por los casos Ecoteva y Odebrecht, el ‘Cholo’ la pasa de lo lindo en Estados Unidos. Sale a comer a restaurantes con toda normalidad, juega billar en un bar y hasta se da el lujo de ser invitado como ponente en un foro organizado por una entidad vinculada a la ONU en Nueva York, aunque ahora se sabe que lo desembarcaron porque se enteraron que es investigado y tiene órdenes de captura en nuestro país. El ‘sano y sagrado’, muy fresco, cuelga en su cuenta de Facebook la foto de cuando moredea por las afueras del salón donde no le permitieron hablar. Se las sabe todas.



ADIÓS, PAPAÚPA: A la edad de 87 años, el último sábado dejó de existir Genaro Delgado Parker, pionero de la televisión en el Perú. Últimamente su salud se había deteriorado a causa de una terrible caída que lo postró en una silla de ruedas. Su audacia, inteligencia y visión permitieron a esta figura legendaria de las telecomunicaciones fundar Panamericana cuando no tenía dinero, a fines de la década del 50. Descubrió a figuras como Augusto Ferrando, Gisela Valcárcel, Jaime Bayly Humberto Martínez Morosini y a muchos más. Y de paso, introdujo en el país los celulares y el internet. Un grande pese a sus defectos y ‘metidas de cabeza’ a mucha gente. Apago el televisor.

Alejandro Toledo