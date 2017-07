PPK: El Búho analiza su mensaje por Fiestas Patrias [VIDEO]  

Este Búho ve la repetición del discurso del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK)en el Congreso e inmediatamente después coge su ‘espada del augurio’ de Los Thundercats para ver ‘más allá de lo evidente’. Para empezar, a la gran mayoría de peruanos se les malogró el desayuno cuando vieron que llegaba al Parlamento acompañado de los mismos ministros. ¡Volvió a hacer la de Ricardo Gareca! No hizo cambios, o si los hizo, dejaron un sinsabor en la hinchada. El 80 % del país, según encuesta de Ipsos, reclamaba que se haga varios cambios en el gabinete. Estaba cantado el de Pérez Tello en Justicia, pero también el de ministras confrontacionales que llevan en sus carteras dos huelgas peligrosas: Educación y Salud. Sin embargo, el mandatario tozudamente las mantiene a pesar de que Marilú Martens y Patricia García han perdido autoridad ante los huelguistas. Y para terminar de estropear las Fiestas Patrias, nombra a Fiorella Molinelli como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. A aquella responsable de firmar la tristemente célebre ‘adenda’ de Chinchero, que les costó la cabeza a Martín Vizcarra y Alfredo Thorne, se le ‘volvió a premiar’. ¿Es que no hay más cuadros en el ‘gabinete de lujo’? Lo peor de todo son las consecuencias políticas. Ya varios políticos de oposición han señalado que el nombramiento de ‘Miss Lobby-Nelli’, como la bautizó ‘Vitocho’ García Belaunde, constituye una absurda provocación al Congreso. Este columnista no sabe si se trata de obstinación y terquedad de un hombre que casi llega a los 80 años o del manejo de ese ‘grupito’ de tecnócratas y lobistas que lo rodean, a los que les ‘importa un comino’ la opinión pública y la gente, y se reparten los cargos cogiendo puestos claves, ministerios y hasta embajadas (la inversionista Susana de la Puente fue nombrada embajadora del Perú en el Reino Unido y no tiene ninguna experiencia diplomática). Y para poner la cereza en el pastel, la página web del Gobierno del Perú mutiló el Escudo Nacional. ¡Increíble! Le quitó la vicuña, el árbol de la quina y la cornucopia, con el pretexto de hacerlo ‘más moderno’. Torpeza total. Por favor, hay cosas que se respetan y no se manosean, como los símbolos patrios. Otra jalada de orejas va para esos ‘genios’ que en vez de escribir correctamente, ponen ‘@’ en vez de colocar la letra que corresponde. Basta de payasadas que no significan nada para la gente.



PPK está en la obligación de reactivar la economía y dar seguridad a la población. Esa es su tarea. Para eso fue elegido. Empieza el segundo año de su mandato y ya no valen las excusas. Si no logra un mayor crecimiento, se seguirán perdiendo miles de empleos y él y su primer ministro Fernando Zavala serán los responsables.

Por otro lado, sucede lo mismo en Fuerza Popular, donde Keiko Fujimori, en la lucha interna con su padre y Kenji, endurece posturas y coloca a alfiles ‘conflictivos’ como Galarreta y Salaverry, ahora mandamás del Congreso y vocero, respectivamente. Con esto le demuestra a PPK que no le agradan sus coqueteos con su hermano menor y que mejor se vaya olvidando del ‘tema médico’ para sacar al ‘Chino’ de la cárcel. PPK es ‘zorro viejo’ y piensa que con Fujimori libre se reforzaría la posición de Kenji dentro del partido y con él se ‘tenderían puentes’ entre un sector de su bancada y el Gobierno. La sensación que sentimos después de escuchar a PPK es que nada va a cambiar en sus relaciones con la oposición. El mandatario siguió con sus bailecitos, pero insistió en lo de los Juegos Panamericanos, iniciativa que cuenta con buen número de detractores, y quiso sacar pecho por cuestiones que no venían al caso, como la visita del Papa Francisco al Perú el próximo año. El mensaje dejó omisiones clamorosas respecto a educación y salud, con dos huelgas que no tienen viso de solución. Incluso la de maestros se está desviando de ser únicamente por reclamos salariales, para pasar a generar violencia y vandalismo contra los turistas en Cusco, Ayacucho y Arequipa. El mandatario no abordó el tema, pero incongruentemente afirmó, muy orondo, que se va a incrementar el turismo. A ver que se lo diga a los extranjeros que se encuentran desesperados por las suspensiones de viajes a Machu Picchu debido a que la línea férrea está bloqueada por los huelguistas. Esperemos que su promesa de luchar por la reactivación económica sea apoyada sin mezquindades y cálculos políticos por la oposición en el Parlamento, porque con esto ganamos todos, el país entero, pero sobre todo, los más necesitados. Apago el televisor.

PPK habló de extranjeros en Perú.