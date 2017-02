PPK en caída libre, los tuits de Nadine Heredia y mucho más analizado por El Búho

Este Búho ve el panorama político peruano como un inmenso bufé con riquísimos platos para todos los gustos: Estofado de conejo en salsa Barata a lo Nadine Heredia. Pescadito ‘sano y sagrado’ bien frito estilo Cabana. Pollo cocido lentamente al carbón con toques a lo PPK y anticuchos y chicharronazos de carretilla del pueblo a lo Alan. Aquí les presento mis ‘Piqueítos’ con bastante ají. Como decía el sibarita doctor Hannibal Lecter, ¡¡Bon appétit!!



- PPK EN CAÍDA LIBRE: Sorprende y preocupa por la gobernabilidad del Perú la caída continua y sin escalas del nivel de aprobación de PPK. Según los sondeos de GFK, en setiembre del año pasado exhibía un amplio 62%, pero desde entonces no ha parado de descender hasta alcanzar en febrero un reducido 29%. ¡¡Más de 30 puntos!! Es que la gente está decepcionada, lo que se traduce en un debilitamiento del mandatario por el cada vez menor respaldo. Por supuesto, esta situación puede ser aprovechada por esos sectores que planean vacar al presidente y adelantar las elecciones. ¡Hay tantos intereses en juego! Y PPK les hace más fácil la tarea, pues sigue sin reacción.



- LOS MOTIVOS DEL BAJÓN: Son varios pero, definitivamente, en primer lugar está el tema de la inseguridad ciudadana. Cerca de un 70 por ciento de los peruanos considera la delincuencia como el principal problema del país, pero hasta ahora el ministro del Interior, Carlos Basombrío, no ha podido ponerle freno. En cambio, dice cosas risibles como que ¡¡la delincuencia está bajando!! Es una burla que afirme eso con tantos atracos y crímenes. Otro tema que hunde a PPK es la adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero, que será uno de los más grandes chicharrones de este Gobierno. El feo escándalo del ‘Negociazo’ del médico Carlos Moreno también ha jugado en contra de Kuczynski, que nunca salió a condenar las andanzas de su asesor con la firmeza que el país esperaba.



- NADINE CON ROCHE: Después de semanas de completo silencio en las redes sociales, Nadine Heredia reapareció para lanzar ‘tuitazos’ en los que niega haber recibido tres millones de dólares, como asegura Jorge Barata, el otrora hombre fuerte de Odebrecht en el Perú. Ollanta Humala afirma ‘nosotros no hemos recibido fondos ilegales de Odebrecht’. No niega que hayan recibido dinero, solo que no fue ilegal. Pero el simple hecho de que Nadine haya agarrado toda esa plata la pone al nivel, para la gente, de Alan y Toledo.

Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, cuenta estrategia de defensa.

- DECEPCIÓN: Este Búho recorre las calles a pie, en cúster, tren eléctrico y en taxis y percibe decepción, cansancio y hartazgo en la gente por tanta corrupción. Mientras los peruanos de bien se rompen el lomo todos los días para llevar un pan a la mesa, delincuentes de cuello y corbata se vuelven millonarios rematando al mejor postor el país que juraron defender. El ciudadano de a pie sospecha que no se hace lo suficiente contra los culpables. Ahí está el caso de Toledo, quien estaría en Estados Unidos donde sigue haciendo su vida con toda tranquilidad, como si no hubiera un pedido de prisión en su contra por la denuncia de haber recibido veinte millones de dólares en coimas. Sobre Alan, los peruanos tienen la convicción de que no se le prueba nada porque está protegido por jueces y fiscales.



- INCAPACES RECICLADOS: A este Gobierno le está yendo mal porque PPK ha cometido el error de rodearse de muchos incapaces que no solucionan nada. Teóricos, les llaman. A estos tipos se les reconoce porque les encanta presentarse como paladines de la lucha por la igualdad y el respeto a los derechos humanos, pero no hacen nada más que hablar y por ahí escribir uno que otro librito para pasar como intelectuales. Son los mismos que se van reciclando gobierno tras gobierno y los que siempre agarran cargos muy bien pagados. Les encanta vivir bien y siempre aparecen en la foto. Son los que están alrededor de Kuczynski, hablándole al oído. Una lástima. Apago el televisor.

