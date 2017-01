PPK, Odebrecht, el huaico en Santa Eulalia y mucho más temas analizados por El Búho

Este Búho alucina la coyuntura política como un inmenso bufé de un exclusivo restaurante de la Costa Verde: PPKausa rellena de cangrejo, pez ‘Mudo’ a la leña de caseta de peaje, frejoles Odebrecht con seco de tiburón Alan, lisa frita a lo Susana con salsa Copacabana, concha gigante con papa nativa de Cabana y anticuchazos de piraña de río Maiman. Y como aperitivo, chilcano del ‘tío’ Ronceros. Sé que estos ‘saltaditos’ marinos alocan a mis lectores. Solo me queda decir, como el terrible doctor Hannibal Lecter, ¡Bon Appétit!



- PPK PIERDE ALTURA: El presidente brindó una entrevista exclusiva en el avión presidencial a mi colega Oscar Torres de Trome, que fue muy comentada en las redes sociales. Sin embargo, su aprobación en la encuesta de Datum asemejaba una caída libre de cinco mil metros. Por primera vez, la desaprobación al mandatario (48%) supera a su aprobación (45%), según dicho sondeo. Ayer, la encuesta de Ipsos mostró que su desaprobación ¡subió 9 puntos! respecto a diciembre, pues pasó de 36% a 45%. Eso molesta al mandatario, que responsabiliza a la prensa y a las redes sociales de su caída. Craso error. Para empezar, el país, según los sondeos, no solo está desilusionado del Gobierno, sino también de la oposición, pues Keiko sufre porque su desaprobación subió ocho puntos, al igual que la del Congreso. El presidente debería ser más autocrítico y reconocer el pésimo tratamiento, por ejemplo, del escándalo del ‘Negociazo’ de Moreno o las ‘cutrazas’ de Odebrecht.



- SUELTEN LOS NOMBRES: El anuncio de que la próxima semana la empresa brasileña empezará a revelar los nombres de los funcionarios y políticos de alto nivel que recibieron coimas y sobornos ha puesto los pelos de punta a más de uno. A varios de los posibles implicados les han caído, ¡oh casualidad!, llamadas para dictar cátedras en el extranjero. Otros, siempre bien locuaces, están en cura de silencio y se han amarrado las manos para que sus tuits no les revienten en la cara. Y lo que se viene, cuando otra empresa brasileña ‘cutrera’, Camargo Correa, se acoja a la ‘delación premiada’ en la Fiscalía brasileña, será una bomba de neutrones. No solo puede hacer caer hasta al propio presidente brasileño, sino que también implica a los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan. ¡¡Uyuyuy!!

- PEAJE DE LA VERGÜENZA: Este Búho lo dijo sin medias tintas. Ese peaje en Puente Piedra no debe suspenderse, ¡¡debe desaperecer!! Ya la empresa, presionada por la Municipalidad de Lima, sacó las casetas que eran una provocación a los pobladores del lugar y del Cono Norte. El regidor Hernán Núñez, de la comuna limeña, hizo una grave denuncia: Que la administración de Castañeda Lossio modificó el contrato que firmó Susana Villarán, dando mayores ganancias a la empresa al eximirse el municipio del porcentaje que le corresponde a EMAPE por el cobro del peaje. Encima, la municipalidad le dio a dicha empresa 20 millones de soles adicionales y, como si fuera poco, le otorga no solo treinta años de concesión, sino que le aumenta tres años más. ¿Será por eso que el burgomaestre se hizo el ‘mudo’ al inicio del conflicto?

- MALDITOS ‘MARCAS’: No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice el dicho. Así les podemos responder a los que desde el Ejecutivo afirman que ‘no está aumentando la inseguridad ciudadana’. ¿What? Los ‘marcas’, con metralletas y armas de largo alcance, asaltan a plena luz del día, como al dueño de una casa de cambio, y no pasa nada. ‘Los elegantes’ habrían perpetrado tres espectaculares robos en menos de un mes. Siguen matando policías, el sicariato se extiende desde el Callao a otros distritos y nadie hace nada. No solo ofreciendo plata para la delación se va a combatir la delincuencia. ¿Y la labor de inteligencia que nos prometieron?



- LLORANDO BAJO LA LLUVIA: No, no es una versión lacrimógena del célebre filme ‘Cantando bajo la lluvia’ del bailarín Gene Kelly. Es que después de una prolongada sequía, las lluvias volvieron con fuerza en la sierra, produciendo un efecto de trasvase a las zonas de la costa. Por eso se han producido inundaciones y aniegos en distintos distritos de Lima. Y ayer los primeros huaicos castigaron varias zonas de Huarochirí y Chosica. Verdaderos ríos que bajaron durante horas por la Carretera Central y otras vías, inundando cientos de casas, varando vehículos y obligando a miles de personas, entre ellas niños y ancianos, a caminar varios kilómetros. Todos los años ocurre lo mismo, pero las autoridades de esos lugares, y hasta los mismos pobladores, no toman las medidas de prevención necesarias. Apago el televisor.

