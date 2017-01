PPK, el policía héroe y hasta Martín Belaunde Lossio en el menú de El Búho [VIDEO]

Este Búho, en estos tiempos de huaicos con barro, rocones y casos de corrupción por las ‘cutreras’ empresas brasileñas, que sobornaron y rompieron mano a diestra y siniestra, sigue pensando que la coyuntura política es como una inmensa mesa de bufé de comida marina, internacional y criolla: Chicharrón de pez globo Alan, con albóndigas del chef Marcelo Odebrecht. Filete de alpaca de Cabana, apanado con maicena Maiman. Anticuchazos de lomo de corvina Villarán, con mostaza ‘Barata’ del Mercado Central. Cebiche de pato ‘Mudo’ con una copita de vino ‘Camargo Correa’. Sé que a mis lectores se les derrite el paladar con mis ‘Saltaditos’ picantitos con ají limo picadito. Solo me queda desearles lo que diría el terrible doctor Hannibal Lecter: ¡¡Bon appétit!!



- HUAICO POLÍTICO: Las encuestas no mienten. La ciudadanía está en shock ante las coimas de las empresas Odebrecht, Camargo Correa y otras de su misma calaña. Pero, sobre todo, de los políticos que en tres gobiernos consecutivos se dejaron ‘aceitar’ con dinero sucio. Por esta razón, el último sondeo de GFK nos muestra que todos, absolutamente todos los protagonistas de la política se van de cara en cuanto a la aprobación del pueblo. PPK cae de 46% en diciembre a 35% en enero. Keiko, de 43% en diciembre a 37%. Pero el peor es Alan García, que de una ínfima aprobación de 11% se cae a un paupérrimo 7%. Los ‘faenones’ les pasaron la factura.



- CUCHILLOS EN ALFONSO UGARTE: Jamás pondría las manos al fuego por un ‘pez gordo’ de la política. Ahora veo cómo en el Apra se sacan los ojos ante el escándalo de Odebrecht, que embarra al segundo gobierno del ‘partido de la estrella’. Enrique Cornejo fue un excelente candidato a la alcaldía, pero como ministro de Transportes y Comunicaciones tuvo como ‘brazo derecho’ a dos sabandijas como Edwin Luyo y Jorge Cuba. ¡Y todavía condecoró a los que cobraron cutras por ocho millones de dólares! “Que no engañen mi inteligencia”, dijo Michael Corleone, en ‘El Padrino’. No creo que un ‘zorro viejo’ como Alan y un tipo astuto e inteligente como Cornejo no se hayan enterado de que unos ‘chistosos’ como Luyo y Cuba, al igual que la tía Mariella Huerta y el calichín Miguel Navarro, se levantaron ocho millones de verdes solitos. Barata tiene mucho que decir.



- POLICÍA HÉROE: En el Cono Norte, los pasajeros del Metropolitano llegan cansados a la estación de Naranjal. Allí toman un taxi o un colectivo para llegar, por fin, a sus hogares. Pero aparecen los falsos mototaxistas y colectiveros. A una joven universitaria le dispararon un balazo en el pecho por no dejarse robar su celular. Este Búho, al enterarse de la noticia, derramó unas lágrimas, pues tiene una hija. Ahora, un policía, con su esposa embarazada, tomó un colectivo saliendo de esa zona. El efectivo era un ‘Rambo’. Le apuntaron con un arma, pero el valeroso agente disparó la suya y abatió a los tres delincuentes. Escucho algunas voces que buscan perjudicar al policía. ¡¡Por favor!! Deberían ascenderlo.



- SE LE VINO LA NOCHE: Martín Belaunde Lossio debe regresar a prisión. No entiendo cómo puede permanecer en una clínica de lujo y con ‘enfermeras de noche’, debido a que la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, le hizo caso a la mamita del grandulón, quien, según ella, le hizo un ‘pedido humanitario’. Martín hizo millonarios negocios con una mafia que tiene sangre en las manos. ¿Cómo se debe sentir César Álvarez al saber de los beneficios que goza su socio de negocios? Para bien de la sociedad, el propio director de la clínica donde está Belaunde Lossio ha pedido al INPE que lo evalúen médicamente. Por algo será. El país está harto de la corrupción, de los sobornos y de que el dinero lo pueda todo. Apago el televisor.

