Río Huaycoloro El 'Búho' analiza el desastre en sus nuevos 'saltaditos'

Este Búho se siente sofocado y asustado con este ‘verano traidor’, tal como dice la canción de ‘Vilma Palma’. Lo único bueno que ha traído es que miles de desocupados están ‘rayando’ con la venta de marcianos, cremoladas, raspadillas y chicha helada. Pero en cuanto a la coyuntura política, me imagino en un gran restaurante marino y empiezo a servir platillos exquisitos, de acuerdo a esta inusual clientela: para Jorge Cuba, un tiradito de pez Provocación con una ‘Tejada’ de torta de chocolate; para Edwin Luyo, Chupín de pejesapo con vinagre malogrado de la ‘Casa del Pueblo’; para Alejandro Toledo, concha gigante de Punta Sal con ‘cachitos’ de mantequilla Maiman; para Ollanta y Nadine, chicharrón de ‘feijao’ con frijolotes ‘Lossio’ y jarras de trepadora ‘Lula Colada Paracas’; para Susana y Castañeda, una fuente de anticuchazos de carretera con chimichurri Odebrecht y dos copitas de licor con bastante ‘uña... de gato’. Solo me queda decirles, como el doctor Hannibal Lecter, ¡Bon Appétit!

PREVENCIÓN, PALABRA DESCONOCIDA: Parece que muchas autoridades y, hay que decirlo, muchos pobladores, no saben que existe la palabra prevención. En el año 1998, el tristemente recordado río Huaycoloro, tras una seguidilla de intensas lluvias por el fenómeno de El Niño, se desbordó terriblemente e inundó Huachipa, los malecones de San Juan de Lurigancho y el Rímac. Su efecto destructivo fue enorme y la población de esos distritos sufrió una verdadera calamidad. Han pasado casi ¡veinte años y no se ha hecho nada! Ni defensas, ni diques, no se reubicaron las viviendas que están en los lechos de las quebradas. Nadie se preocupó. Los alcaldes de esos distritos gastaron millones en fiestas de aniversario, donde contratan orquestas de cumbia con sobreprecio, vedettes y donan plata a patéticos programas concurso, pero en la tragedia se esconden y le echan la pelota al Gobierno, mientras la población clama ayuda. Indignante.

¿Y DÓNDE ESTÁN LOS MINISTROS? No, no es la película del gran Leslie Nielsen. Es lo que vociferan al unísono decenas de miles de damnificados por las torrenciales lluvias y huaicos que caen en gran parte del Perú. PPK no ha sido el único ausente a la hora de ensuciarse los zapatos y ofrecer ayuda personalmente. Uno se pregunta dónde están varios de sus ministros en estos días de desgracia? Por ejemplo, ¿la ministra de Inclusión Social qué hace o dónde está? Si esos incontables habitantes afectados son precisamente de las poblaciones que su cartera dice ‘incluir’ y ahora lo han perdido todo y ella brilla por su ausencia. También hay otros a los que el fajín les quedó grandazo. Los cambios están cantados.

¡¡LOCO DE PROVOCACIÓN!! Jorge Cuba se transforma en Shakira -‘sordo, ciego y mudo’- cuando lo interrogan sobre el papel de su pareja, la voleibolista Jessica ‘Provocación’ Tejada, en la receptación de la coima de 2 millones de dólares que entregó Odebrecht en la cuenta de su empresa ‘offshore’, donde la ‘matadora’ era accionista. ‘A ella no la toquen, no tiene nada que ver’, grita. Lo cierto es que Cuba, Luyo y Navarro, los únicos que han caído, van a dilatar el proceso. Van a proteger a los ‘peces gordos’ con tal de que les aseguren que sus familiares ‘serán protegidos’ y ellos pasarán poco tiempo tras las rejas, como Facundo Chinguel. Que no se confíen, que la justicia brasileña tiene pruebas y varios ‘peces gordos’ ya no pesan tanto como antes. Por eso cuando estalló el escándalo, cantaron la de Charly García, ‘No voy en tren, voy en avión’ y ahora están a buen recaudo.

¿VUELA O NO VUELA CHINCHERO? Me pregunto, ¿quién toma las decisiones políticas en el Gobierno? Cómo PPK pretende sacar sí o sí el contrato para la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero, el documento se está modificando con una ‘adenda’ que favorecería a la empresa privada y perjudicaría al Estado. Estén o no en lo cierto dichas críticas, el presidente no puede meter a su ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, en ese problema cuando las carreteras de muchas zonas del país han colapsado. Por eso el contrato se viene peleando con los congresistas de oposición y ahora el Cuzco está paralizado y en pie de guerra. Eso en política solo tiene un nombre, Pedro Pablo, y es ¡Harakiri! Apago el televisor.