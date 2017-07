Susana Villarán, Kenji Fujimori y más en la columna de El Búho [VIDEO]

Este Búho imagina que la política peruana se asemeja a un inmenso plató de Hollywood. El contralor Edgar Alarcón estelariza ‘Tiburón’, la historia de un astuto escualo que se disfraza de pez lorna para engullirse a ‘peces gordos’ de la política. Las congresistas renunciantes de Fuerza Popular, Patricia Donayre y Yeni Vilcatoma, protagonizan la ‘road movie’ ‘Thelma y Louise’, historia de dos chicas ‘populares’ de su casa, que se sueltan las trenzas al renunciar a su partido para vivir la vida loca entre tequilas y coqueteos con las bancadas vecinas. Fernando Zavala, Alfredo Thorne y Martín Vizcarra participan en un ‘thriller’ de suspenso: ‘Sospechosos comunes’. La gran interrogante del guion. ¿Son inocentes o se hacen? Estas películas están buenas y PPK puede entrar gratis para ver cómo anda el país, porque los de la tercera edad entran sin pagar. Y ya saben, el que se pica, pierde.



- GRINGO MALO: Este columnista, francamente, no entiende el accionar de algunos fiscales en el país, como el de María Elena Hinostroza, que tiene a su cargo las investigaciones del incendio en la galería Nicolini, que causó la indignante muerte de dos jóvenes trabajadores que permanecieron encerrados con candado. Los principales sospechosos de haber encerrado a los jóvenes, Jonny Coico, ‘Gringo’, y su esposa, acorralados por los testigos y familiares, acudieron a las oficinas de Seguridad del Estado, pero la fiscal ni siquiera pidió al juez prisión preventiva para esta pareja de falsificadores de fluorescentes, esclavizadores de personas y responsables de que dos muchachos trabajadores mueran calcinados hasta los huesos. Pero lo más injusto es que en un video se aprecia a ‘Gringo’ fresco como una lechuga durante el incendio, mirando cómo morían ‘sus trabajadores’, seguramente con las llaves del candado en el bolsillo. ¡Y encima declaró para la televisión! Así empezamos muy mal y me huele a impunidad.



- ¡¡PPK, NO SEAS GARECA, HAZ CAMBIOS!!: Apareció otro audio donde nuevamente Alfredo Thorne ‘sondea’, ‘tantea’, ‘ausculta’ al contralor sobre el bendito tema de la adenda de Chinchero. Pero en ese audio, esta vez llevó a ‘su collera’: el premier y hoy ministro de Economía, Fernando Zavala, y el entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra. Y otra vez el contralor, que de sonso solo tiene la cara, los habría ‘chuponeado’. Qué pena que en momentos en que vuelve a haber un enfrentamiento político entre el Ejecutivo y el Congreso, cuando hay un peligroso retroceso en la economía, estos funcionarios ubicados en puestos claves dediquen sus tiempos a hacer un descarado ‘lobby’ por un consorcio. El premier debía estar tendiendo puentes con otras fuerzas políticas, con las manos limpias y no ennegrecidas por sospechas de favoritismos a ciertas compañías. Un primer ministro debe estar pensando en el Perú las veinticuatro horas del día, monitoreando su gabinete, haciendo positiva labor política. Creo que a Fernando Zavala le quedó grande el cargo. PPK ya no puede hacer la de Gareca y es urgente que haga cambios ya.

- ¡SE SIENTE, KENJISTEIN PRESIDENTE!: Quienes escucharon a Kenji durante la campaña electoral, cuando tenía dificultades para articular tres frases seguidas y lo comparan con el que fue al último programa de Jaime de Althaus, creen que ha sido sometido a una lobotomía. Solo esos ‘progresistas ingenuos’ se creen el cuento de una ‘natural evolución’ del joven que dormía con su perro ‘Puñete’. Los fujimoristas más desconfiados y de mando militar, como Carlos Tubino, quieren someterlo a disciplina, pero Keiko está con las manos atadas, pues sabe que su papá es el verdadero ventrílocuo.



- SUSANA Y EL MAGO: Las cosas se le ponen color de hormiga a la ‘Tía Regia’. Una comisión especial del Ministerio Público estaría investigando la información confidencial entregada por colaboradores eficaces sobre la financiación con dinero de la corrupción de Odebrecht para apoyar la campaña de la entonces burgomaestre contra la revocatoria a su gestión. Este columnista estuvo en contra, por principios, de esa campaña, a todas luces promovida por el ‘Mudo’ y el Apra con la pantalla de un impresentable Marco Tulio Gutiérrez. Parece ser que quien se encargó de dicha iniciativa es la pieza ‘clave’ para saber cuántos millones llegaron de Brasil y si no solo ‘El Mago’ Favre se benefició, sino que con su varita mágica, otros hicieron la de Nadine y Humala. ¿Los marchantes anticorrupción de siempre saldrán a protestar por el dinero de la cutra que favoreció a la ‘Tía Regia’? Apago el televisor.