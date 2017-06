Tragedia en la playa Marbella: ahogamiento de cadetes cumplió 10 días y el responsable no da la cara [VIDEO]

Este Búho imagina a políticos con ‘chicharrones’ en sus restaurantes favoritos. A Alan García lo ampayé en el clandestino comedero ‘Paraíso sadic’, dándole curso a una fuente de ‘ballena blanca’ en vinagre rancio de Camargo Correa. Al diligente vocero de Fuerza Popular, Lucho Galarreta, lo filmé en el exclusivo restobar japonés ‘Harakiri’, disfrutando del plato que lo identifica, ‘chupín de Keiko’. A ‘Sipán’ Velásquez Quesquén en una ramadita de la Ramiro Prialé, donde los ‘agachaditos’, sorbiendo un humeante caldo de cabeza de contralor. No lo nieguen, se les hace agua la boca. Como decía el ‘Chato’ Miguelito Barraza: ¡¡A comerrrrrrrrr!!



- SUBE, SUBE, PPK: Sí sube, pero su desaprobación en el país. La encuesta de Ipsos Perú, después de El Niño Costero, le dio un repunte sorprendente en las encuestas y se puso soberbio. Hoy, las nuevas cifras dan la razón a los analistas más serios, que tipificaron esa subida como un ‘hipo’ coyuntural y también fruto de una bien montada campaña publicitaria millonaria. Pero era sabido que la administración de un presidente, experto en dispararse a los pies, iba a volver a su cruda realidad. La encuesta de junio es rotunda. La mayoría del país desaprueba al gobierno del presidente PPK. Los números no mienten: lo avala un 39 % y lo desaprueba un 51 %. No hay que ser un erudito para darse cuenta de que Chinchero le pasó la factura. Moraleja: el país no es una empresa privada.



- MINISTRO SOMBRÍO: Ipsos nos muestra que el ministro más desaprobado del gabinete es Carlos Basombrío. No bastan acciones efectistas desbaratando mafias provincianas, en muchos casos no como consecuencia de trabajos de inteligencia policial, sino por ‘soplos’ de rivales políticos, como fue la captura del alcalde de Chilca. Si bien son resonantes, no son suficientes para mitigar el terrible clima de zozobra por la inseguridad ciudadana en el país. Pregúntenle a las madres de los chicos asesinados por robarles un celular. O a los negociantes de farmacias, barberías, grifos, restaurantes y a los cambistas. Los policías llegan a la escena a preguntar ‘por dónde se fueron’.



- MORENO YA NO ES COLOR SERIO: Este columnista no individualiza los procesos anticorrupción, porque cree que la justicia debe ser igual para todos. ¿Por qué un investigado en un gran caso de corrupción debe permanecer en prisión? ¡Pues para que la justicia, sin las influencias del investigado -el ‘pez gordo’- pueda actuar sin que se interfiera de mil maneras el proceso! Por eso están tras las rejas, en el Perú y en muchas partes del mundo, varios políticos de peso y hasta presidentes. Lo que sucedió con la Sala de Apelaciones en el caso de Félix Moreno es increíble y dejo la definición en boca del congresista Víctor García Belaunde: ‘Es un precedente funesto’. Con justa razón Heriberto Benítez hizo fiesta, porque asegura que utilizará los mismos argumentos que Roy Gates para limpiar a Alejandro Toledo. Estamos en el país de la impunidad.



- QUÉ ME MIRA, CADETE: Han pasado diez días y hasta ahora el mayor responsable de la tragedia, aquel que ordenó que los soldados se metieran al peligroso mar de Marbella, no da la cara. En la reconstrucción de la tragedia, el oficial no estuvo presente, se zurró en la justicia. Todo estuvo preparado. ¿Por qué un civil, el ministro de Defensa, no sacó cara por los reclutas? ¿Será porque las víctimas son unos humildes soldaditos ‘rasos’, personal de tropa y no oficiales con galones? Así no se trata a quienes están listos para poner el pecho por la patria y entregar la vida si es necesario. Apago el televisor.

Los últimos momentos de los cuatro soldados del Ejército ahogados en la playa Marbella.