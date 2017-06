Vladimir Putin y una reveladora radiografía

Este Búho en días feriados se dedica a ‘bucear’ por todas las plataformas de información que hay a su disposición. Entré a YouTube y me encontré con una ‘carnecita’. El notable cineasta Oliver Stone había logrado una extraordinaria entrevista con el presidente ruso Vladimir Putin. Este columnista sabe de qué pie cojea uno de sus directores favoritos, pues Stone fue amigo de dictadores como Fidel Castro, Hugo Chávez y por ello realizó reportajes que fueron considerados ‘no objetivos’ por la opinión pública mundial.

Pero en esta entrevista, para la que mandatario ruso lo mantuvo en lista de espera ‘por varios meses, el director de las extraordinarias ‘Pelotón’, ‘JFK’, ‘Asesinos por naturaleza’ y ‘Salvajes’ sí ‘picó’ al antiguo agente de la KGB. El canal estadounidense Showtime difunde cuatro horas de entrevistas con Vladimir Putin realizadas por Oliver Stone, que intenta descubrir al presidente ruso ante el pueblo norteamericano. Stone pensaba que la entrevista se haría en dos días, pues el gélido invierno ruso afectaría su humanidad, pero el malévolo Putin puso condiciones que llevaron a que el documental tuviera doce entrevistas, filmadas entre julio de 2015 y febrero de 2017.

Vladimir Putin responde a preguntas de Oliver Stone.

Cuando la producción del filme mostró a la prensa los dos primeros episodios de una hora, de un total de cuatro, se armó el escándalo. Oliver Stone sabía perfectamente que en Rusia hay una ley que prohíbe cualquier apología a la homosexualidad. Y eso se lo dijo a boca de jarro a Vladimir Putin, pero este se defendió. “Eso es solo para la niñez. Hasta los dieciocho años, nadie le puede decir a un niño, adolescente ruso, nada, nadita de la homosexualidad. Pero cuando cumple años es otra cosa. Ahí sí hay libertad”. Entonces, cuando el líder ruso pisó el palito, Stone replicó: “Presidente, con todo respeto, ¿qué haría usted si está en un submarino, va a la ducha y se pone a su lado un gay?”. El presidente se puso rojo y, aunque no perdió el aplomo, expresó: “Preferiría no compartir ducha con él. ¿Para qué provocarle? Ya sabe que soy maestro de judo”. Asuuuu...

Pero Vladimir Putin hace también otras revelaciones. Una terrible y que debe poner en alerta la paz mundial. “Mira, Oliver, que otros mandatarios no se hagan las víctimas, a mí me han intentado asesinar, en complots perfectamente planificados, cinco veces, tres de ellas siendo presidente. Pero aunque no lo creas, soy afortunado, porque al querido presidente Fidel Castro lo intentaron asesinar ¡cincuenta veces!”. Putin es un personaje duro y polémico. No por nada fue un miembro prominente de la tenebrosa KGB, los servicios secretos de la ex Unión Soviética. Pero es tan vivo que le asegura a Stone que renunció a la KGB porque se enteró de que había un plan para matar al entonces presidente Mijaíl Gorbachov.

Vladimir Putin en entrevista con Oliver Stone.

En las sesiones Vladimir Putin también acusa a Estados Unidos de apoyar a los rebeldes islamistas del Cáucaso Norte y se inquieta una vez más por, lo que él considera, ambiciones militares estadounidenses, al mencionar el sistema de defensa antimisiles instalado en Europa del Este. “Es un intento de ‘destruir este equilibrio’ de fuerzas que permitió evitar un conflicto desde la posguerra. Y es un gran error”, dijo. Al final del segundo capítulo, Stone promete que las entrevistas se intensificarán en los siguientes episodios. Aunque no llevan a Putin a revelarse más de lo que ha hecho en el pasado, estas dos primeras horas de conversaciones tienen el mérito de buscar el contacto con el presidente ruso, electo en los últimos cuatro años como el hombre más poderoso del mundo por la revista Forbes.

Para un público estadounidense y más generalmente occidental, el ejercicio es interesante y más aún cuando Stone optó por subtitular las declaraciones de su interlocutor en vez de elegir un doblaje. Durante una entrevista con la televisión pública australiana, el director de ‘Nacido el 4 de julio’ o ‘Wall Street’, explicó haber querido romper con “la imagen orientada política e ideológicamente” de Vladimir Putin. “Ese es todo el objetivo de esta serie” de entrevistas, sostuvo. Gracias al cineasta podemos conocer un poco más del máximo líder de uno de los países más poderosos del planeta. Apago el televisor.