Este Búho ve el panorama político más movido que un mar lleno de cardúmenes. Con tiburones como Alan aleteando bravucones por la Fiscalía o como el premier Zavala, más escurridizo que una sardina rehuyendo la citación de la Comisión Lava Jato del Congreso. O como PPK, más lento que una tortuga de Galápagos para hacer cambios en los ministerios de Educación y Salud. Aquí les dejo mis ‘Piqueítos’ y ya saben, el que se pica, pierde. Como diría el gran ‘Melcochita’: ¡¡No lo lean!!

ANGELITO VÍCTIMA DE HUELGUISTAS: Cuando PPK nombró a Patricia García como ministra de Salud, entendidos en problemática del país auguraron que ese sector iba a ir a la deriva. Pero no imaginaron qué tan bajo podía caer. Primero lanzó misiles contra las únicas instituciones del sector que funcionan perfectamente, como la dirección del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que trabaja con fondos públicos y privados, y pretendió sojuzgarla al control mediocre del Ministerio de Salud. Luego, se la emprendió con las clínicas de los hospitales, que permitían descongestionar pacientes y otorgaban a los médicos ingresos adicionales, pues sus sueldos son irrisorios comparados con los de EsSalud. ‘Una radical, como García, podría ser ministra en Cuba, no en el país’, señaló un exministro del ramo. Hay desgobierno, tanto que en Yurimaguas el personal administrativo hizo un paro y murió una criatura de un año y diez meses de edad porque no recibió atención médica. Cualquier profesional, con un poco de decoro y de responsabilidad, renuncia.

Muere niño por huelga en Yurimaguas.

MARILÚ, LA MÁS BLINDADA: Un ministro debe tener la cualidad de ser un interlocutor inteligente y persuasivo cuando se tiene al frente a sindicalizados tan conflictivos como los del Sutep de provincias, muchos de los cuales, hay que decirlo, están infiltrados de elementos radicales, grupúsculos proterroristas a los que no les interesa resolver la huelga, sino ‘incendiar la pradera’. Para solucionar este tipo de conflictos poco o nada puede hacer una ministra como Marilú Martens que ya tuvo encontronazos con un importante sector de padres de familia por cuestiones de currícula. No se puede primero decir tan fríamente que ‘los chicos del Cusco van a perder el año escolar’, para luego, sin que se le mueva un músculo de la cara, afirmar que ‘no lo perderán’. Ya son varias semanas de clases que se han ido por la borda. Y claro, le sacan un ‘anticucho’, porque su hijo postuló a una beca que no le correspondía, siendo su mami la jefa de jefas de los asesores del ministerio. No hay que pecar de ingenuo y creer que el muchachón no sabía leer. Postuló pensando que la asesora ‘podía ayudarlo’. El caso sale a la luz y, como por arte de magia, muchos saltan y recibe más ‘blindaje’ que el propio presidente PPK. ¿Tan bien pagan las ‘asesorías’, ‘talleres’, ‘diagnósticos’ y por ‘escribir discursos’ en el Ministerio de Educación?

‘EL TIBURÓN, EL TIBURÓN’: No sé por qué, cuando vi la sonrisa de oreja a oreja de Alan García, al salir de declarar en la Fiscalía que investiga el caso Lava Jato por la Línea 1 del Metro de Lima, me acordé de la cara de Ollanta Humala en la videoconferencia desde su cárcel en el fundo Barbadillo, con esos ojillos de carnero a punto de ser degollado. Y lo vi como un pez insignificante que cae a la red por inercia. Mientras el otro era un escualo con una bocaza temible, al punto que se atrevió a decir cachosamente: ‘Tengo un ego colosal. No me voy a rebajar a pedir unos centavos’. Pero si bien la justicia terrenal no lo toca ni lo roza, mientras otros huyen o están tras las rejas, ayer sí lo alcanzó la justicia de la calle, de algunos palomillas que le gritaron: ‘¡¡Tú no robas centavos, tú agarras millones!!’, y huyó mientras lo perseguían los ‘búfalos’ que siempre acompañan al líder aprista. A eso llamo ‘Justicia popular’.

Alan García: "A mí nadie me compra".

MADURO NO, PODRIDO: Hasta cuándo la comunidad internacional va a soportar que el sátrapa Nicolás Maduro, junto a su camarilla de militares corruptos y traidores al pueblo, sigan masacrando a los miles que salen a pedir libertad, comida, medicinas, agua y electricidad en Venezuela. No puede ser posible, mientras la comunidad europea, Estados Unidos, México, Costa Rica, Perú, Brasil, Argentina y Colombia desconocen su espuria Asamblea Constituyente, Maduro sigue mandando mensajes amenazadores por televisión, mientras vuelve a encarcelar a Leopoldo López y Antonio Ledezma. Pero muchos no saben la clase de ‘cara de jebe’ que es Donald Trump. Pese a que el que tiene un zorrillo muerto en la cabeza, es uno de los ácidos críticos del gobierno del bigotón llanero, su administración le compra a Venezuela ¡¡32,2 millones de dólares de petróleo crudo diariamente!! Con esa millonada Maduro adquiere más armamento para usarlo contra su pueblo y para pagar a bandas paramilitares. Trump y Maduro, esos dos tienen quinientos años de cárcel. Apago el televisor.