Aléjate de los problemas y vive mejor con estos 11 grandes consejos

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por unas chuletas de chancho fritas doraditas, con papas sancochadas, ensalada y un anís calientito. “María, en la televisión, en los periódicos, en la calle, se ve todos los días a tanta gente complicándose la vida por gusto. Por ejemplo, cuántos que están con pareja y que incluso tienen hijos, andan al acecho para iniciar alguna relación por fuera.



Viven una doble vida que lejos de darles felicidad los mantiene tensos en todo momento por la necesidad de ocultar el engaño. No pueden ni dormir tranquilos, ni dejar el celular por temor a recibir una llamada o que la pareja descubra alguna prueba. También están los desesperados que quieren plata fácil y rápido. Muchos, incluso, tienen lo necesario para vivir tranquilos, pero ansían siempre más a cualquier costo. Cruzan la línea y se meten en negocios sucios que pueden darles los lujos que deseaban, pero que al final les quitará la paz por el miedo a acabar tras las rejas. Hay que pensar muy bien antes de hacer algo, tener presente que todas nuestras decisiones tendrán consecuencias. Algunos consejos de los expertos para vivir en paz y con tranquilidad:

Acéptate tal como eres y valora tus virtudes, que seguro son más que tus defectos.



Todas las mañanas agradece por vivir, ¡goza la vida! Párate frente al espejo y así no sientas deseos, sonríe. Verás que tu ánimo mejorará con solo hacerlo.



Plantéate metas a corto, mediano y largo plazo. Escríbelas en un papel y revísalas siempre para que las tengas presente. Siempre piensa en superarte sin hacer daño a nadie. Respeta a los demás, trátalos como deseas que te traten a ti.

No te exijas demasiado ni te pongas metas inalcanzables a corto plazo, porque lo más seguro es que fracases, con el consiguiente sentimiento de frustración.



Cuida tu dinero, nunca lo derroches. Ahorra para los tiempos difíciles o para un objetivo, que puede ser emprender un negocio, estudios. Paga tus deudas a tiempo.



Si algo no te gusta, trata de cambiarlo en lugar de quejarte, pues esto no ayuda.



Realiza todo aquello que siempre has querido y que no emprendiste por miedo al fracaso y al qué dirán.

Lee un libro, mira una película, pasea, pasa tiempo con las personas que amas. Verás que las cosas simples de la vida son las más importantes.



Actualiza tus conocimientos siempre, estudia, no te estanques.



Aliméntate de forma sana y haz ejercicios de forma regular. Duerme las horas necesarias. Organiza mejor tus horarios.



Controla tu carácter, no grites, sobre todo a los seres que amas. Cultiva la paciencia”.



Mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.