5 consejos para conservar la salud 

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una sabrosa jalea de pescado y mariscos servida con yuquitas fritas y rocotito molido. “María, cada año se detectan más personas enfermas de cáncer, pero en las etapas más desarrolladas del mal, cuando hay muy poco por hacer. ¡¡Esta situación se da en ocho de cada diez casos!! Acaba de fallecer un buen colega de Radio Programas del Perú, Walter Samuel Neyra, quien deja un gran vacío en el medio periodístico y entre sus amigos, ya que era muy querido. Según estadísticas, en el Perú se registra al año unos 56 mil casos nuevos de este mal. Mientras tanto, en ese tiempo, unas 25 mil personas mueren por esta mortal enfermedad. Lo peor es que esta situación se está agravando. Para detectar el cáncer a tiempo, hay que hacerse chequeos anuales, así uno se sienta en perfecto estado de salud. Es que el cáncer es silencioso y se expande sin que nos demos cuenta. Los dolores y otros síntomas aparecen cuando, en la mayoría de casos, está avanzado.Creo que la gran mayoría no acude al médico por tres razones principales: por miedo a saber que se padece el mal, por falta de interés y por falta de dinero. Pero es imprescindible acudir al médico y hacerse los chequeos preventivos, sobre todo cuando se pasa de los 40 años.



No podemos olvidar que es la segunda causa más grande de muerte en nuestro país, después de las enfermedades cardiovasculares. Y de los distintos tipos de cáncer, los más comunes en los hombres son el de estómago o gástrico, pulmón y próstata. En mujeres, de cuello uterino y mama. Y en uno y otro sexo, los más recurrentes son de pulmón y estómago. Como ya dije, una visita al médico puede salvarnos la vida. Si se cuenta con un seguro médico, debemos aprovecharlo. Si no se tiene, hay que destinar un dinero para dichos exámenes. Siempre debe recordar que el bien más preciado es la salud, más que el dinero o cualquier otro. De qué sirve tener plata, propiedades y otros si no hay salud. Estando bien, podremos disfrutar más tiempo y de mejor forma de nuestros hijos, nietos y la pareja. Aquí algunos consejos:



*Bebe agua. Limita el consumo de refrescos y gaseosas porque tienen demasiadas calorías.



*No fumes. Daña gravemente los pulmones.



*Come frutas y verduras. No debe pasar un día sin que ingieras estos alimentos, pues tienen vitaminas, minerales y fibra para el desarrollo del organismo.



*Haz ejercicios. Todos los días, por lo menos 30 minutos.



*Reduce el estrés. Intenta relajarte pese a las preocupaciones. El exceso de estrés produce cansancio crónico e infelicidad”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.