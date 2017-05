¡Evita esos accidentes de tránsito! Sigue estos consejos

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un tiradito de pescado, una jalea de mariscos con cremas, rocoto molido y una jarra de chicha morada. “María, una vez más las carreteras del Perú se tiñeron de sangre. Más de diez personas murieron en un bus con pasajeros que iban a celebrar el ‘Día de la Madre’ en Huánuco. La mayoría de accidentes en las pistas ocurre por la imprudencia del conductor, que maneja a excesiva velocidad, cansado o sin haber dormido lo suficiente, en estado de ebriedad o distraído, o sin respetar las señales de tránsito.

Otros son causados por el mal clima (lluvia o neblina), o desastres naturales, ya sea un huaico, el desborde de un río o una carretera dañada por algún movimiento sísmico. Las fallas mecánicas a veces también originan tragedias. Pero un alto porcentaje también es provocado por peatones negligentes, que no usan los pasos o puentes peatonales para cruzar la pista, o caminan distraídos escuchando música con audífonos, chateando o hablando por el celular. Tanto los peatones como los pasajeros debemos tomar diversas medidas de precaución cuando caminamos por la calle o antes, durante y después de abordar un vehículo de transporte público. Por eso te dejo estos consejos para tus lectores.

Elija empresas de transporte formales, embarcando en terminales o lugares autorizados.



Antes de partir colocarse el cinturón de seguridad sea cual fuere el vehículo que aborda, desde un taxi hasta un camión.



Estar atento a las maniobras del conductor y advertirle si nota que está asumiendo una conducción riesgosa, como manejar a excesiva velocidad, se pasa una luz roja o está distraído por hablar por celular, conversar con otra persona o haciendo otra actividad que lo desconcentra.

Si tiene sueño y va a viajar en un auto, ubíquese en el asiento de atrás y no en el de adelante, para no ‘contagiar’ al conductor.



No exija velocidad, sino seguridad.



Si va a realizar un viaje interprovincial, lleve su DNI (tanto adultos como menores). En el caso de los niños sin sus padres, deberán llevar el correspondiente permiso de viaje.

Camine por las veredas. No cruce por la mitad de las calles, hacerlo por las esquinas, antes mirar a ambos lados.



Solo subir o bajar del vehículo cuando esté totalmente detenido.



Esperar el taxi, micro o bus en los paraderos o lugares permitidos.



Avisar con anticipación cuando va a bajar.



No sacar la cabeza o los brazos por las ventanas.



Ayudar a cruzar la pista a los niños, mujeres embarazadas, impedidos físicos, ancianos o invidentes”.



Mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.