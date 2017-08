Los accidentes de tránsito: Lista de las principales infracciones que se comenten en Perú 

Mi amigo Gary llegó por su rocoto relleno de entrada y su mondonguito a la italiana, con su jarra de té de tilo calientito.



“María, la imprudencia de los choferes y de los peatones es la principal causa de los accidentes de tránsito. De acuerdo a estadísticas del Inei, en el Perú, cada cinco minutos se registra un accidente automovilístico. Algunos muy trágicos como el de ese bus turístico que se desbarrancó del cerro ‘San Cristóbal’ y dejó diez muertos. El último caso es el choque de la combi ‘pirata’ con un tráiler en la Panamericana Sur, con el saldo de cinco víctimas mortales y 16 heridos. En ambos accidentes, los conductores iban manejando a excesiva velocidad por ganar pasajeros, pero también hay otros factores. Algunos especialistas afirman que la causa más recurrente es el estilo de conducción agresivo en el manejo, que lleva a realizar frenadas intempestivas, desaceleraciones, cambio repentino de carril y otros. Solo en el caso de la excesiva velocidad, la multa es el 18% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, 711 soles. Sin embargo, los conductores no escarmientan y pisan el acelerador, se pasan luces rojas, invaden áreas no permitidas. Cuando un vehículo causa un accidente y uno revisa su récord de papeletas en la página oficial del Servicio de Administración Tributaria de Lima (www.sat.gob.pe/), se da con que puede tener hasta cientos de papeletas y cuantiosas deudas. Hay cústeres que deben más de un millón y medio de soles y lo peor es que siguen circulando. Aquí te dejo una relación de las principales infracciones de tránsito, para que tengas una idea de cómo manejan los choferes.



-Superar la velocidad límite.



-Adelantar o sobrepasar en forma indebida a otro vehículo.



- No hacer señales, ni tomar las precauciones para girar, voltear en ‘U’, pasar de un carril de la calzada a otro o detener el vehículo.



- No mantener una distancia suficiente, razonable y prudente, de acuerdo al tipo de vehículo y la vía por la que se conduce, mientras se desplaza o al detenerse detrás de otro.



- Llevar personas en la parte exterior de la carrocería (en el caso de camiones o camionetas) o permitir que sobresalga parte del cuerpo de la(s) persona(s) transportada(s) en el vehículo.



-Estacionarse en un lugar inadecuado.



Otra causa muy recurrente de accidente de tránsito es la irresponsabilidad de conducir en estado de ebriedad. Muchas personas involucradas en accidentes de este tipo han terminado hasta en la cárcel o el cementero”. Mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.