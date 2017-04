Año Nuevo sin tragedias con estos útiles consejos

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por su rica papa a la huancaína y de segundo su arroz con pollo con presa grande. Para calmar la sed pidió una jarrita de agua de emoliente con cebada. “María, faltan tres días para despedir el año y muchos ya están haciendo planes para divertirse. Unos irán a las playas y acamparán allí, otros saldrán a bailar a una discoteca o local con sus grupos favoritos. Otros se quedarán en casa, en familia.

Reciban donde reciban el Año Nuevo, deben asegurarse de que nada convertirá su festejo en tragedia. Es decir, no podemos exponernos al peligro solo por ‘festejar’. Recuerdo el caso Utopía, donde más de 20 jóvenes fallecieron calcinados y asfixiados por entrar a un lugar donde no había medidas de seguridad. Hace poco nomás, en el exclusivo Larcomar, una de las salas del cine UVK se incendió, dejando como saldo cuatro personas muertas. En ambos casos, las salidas de emergencia habrían estado clausuradas o entorpecidas.



María, pienso en incendios y no puedo olvidar la tragedia de Mesa Redonda, ocurrida hace, exactamente, quince años. Más de 300 muertos y decenas de desaparecidos. Se me pone la piel de gallina de solo recordar todo el dolor que atravesaron los familiares de las víctimas. Ante esta situación, ayer hablé con César Ortiz, presidente de la Asociación Pro Seguridad del Perú, quien dio algunas recomendaciones para pasar un Año Nuevo sin tragedias. Tome nota:

Si va a una discoteca: Antes de acudir a un local, debería verificar si cuenta con los permisos necesarios. Puede hacerlo entrando a la web: www.onagi.gob.pe



Deje el auto en casa. Tome un taxi seguro, pues el cansancio más la ingesta de alcohol provocarían un accidente. Sea responsable.



Si va a acampar: Lleve todo lo necesario para pasar unos días de relajo y sin preocupaciones. No olvide el agua, comida enlatada y frutas. Al irse lleve su basura de la playa o campo.



No olvide un botiquín donde no falte alcohol, repelente contra insectos, algodón y otros.



No entre al mar tras haber bebido alcohol o haber comido mucho. Se podría ahogar.



Dentro de la discoteca: Verifique que el local tenga las medidas de seguridad necesarias, es decir: puerta de emergencia, aforo (para cuántas personas es el espacio), extintores, mangueras y rociadores contra incendios.

Evite compartir con gente que acaba de conocer. Usted no sabe cuáles son sus verdaderas intenciones. Pueden ser delincuentes al acecho o violadores.



Si hará una fiesta en su casa:



Mantenga la puerta cerrada y solo ábrala cuando toque algún invitado conocido.



Cuide sus objetos personales, pues puede haber infiltrados.



No descuide a sus hijos por brindar. Los accidentes caseros muchas veces son los mortales”.



Gary tiene razón. Hay que recibir el Año Nuevo felices, pero en paz. Me voy, cuídense.