Antonella Masini, sinónimo de talento peruano [VIDEO]

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por unas chuletas de cerdo a la plancha, con papas doradas, salsa criolla con hierbabuena y una chicha morada. “María, qué alegría me dio cuando me enteré de que Antonella Masini, de 18 años, quien el año pasado se convirtió en la primera peruana en ganar el concurso de Física y Ciencias organizado por Google y Facebook, no se ha ‘dormido en sus laureles’ y sigue para adelante. Ella le sacó provecho a los 250 mil soles del premio para financiar sus estudios y los resultados son excelentes. Cuenta que escribió varios ensayos y los envió a tres de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, la de Michigan, Stanford y MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts). ¿Y qué crees? ¡Las tres la aceptaron! Bien por ella, su familia y por el Perú. Así como Antonella, hay muchos otros peruanos de clase mundial, con talento, estudiosos y luchadores, que brillan con luz propia en distintos países. En varios campos, en la medicina, las matemáticas, la física, la literatura y otras ramas del saber, el arte y la creatividad. Eso demuestra que, aunque la prueba PISA nos ubique entre los últimos en calidad educativa, en nuestro país hay material humano, hombres y mujeres capaces, con condiciones intelectuales superiores, que no se rinden y se esfuerzan por lograr sus metas.



Te voy a mencionar algunos casos para que te des cuenta. En la actualidad, 30 compatriotas estudian en la prestigiosa universidad de Harvard, en la escuela de pregrado y las siete escuelas de postgrado (Gobierno, Negocios, Educación, Derecho, Diseño, Salud Pública y Gestión) de esa universidad. El músico Alex Acuña, nacido en Pativilca, también tiene una historia de éxito brillante. En 1967, cuando tenía 18 años, se integró a la banda de Pérez Prado, el ‘Rey del mambo’, y viajó a Puerto Rico. Luego hizo su carrera en Estados Unidos y trabajó para Elvis Presley, Diana Ross, Paul McCartney, Carlos Santana, Whitney Houston, Plácido Domingo y otros artistas de talla mundial. Y ha sido profesor en la Universidad de California y en el prestigioso Berklee College of Music. Sin ir muy lejos, Patricia García, sí, la actual ministra de Salud, en el 2011 ganó una beca de un millón de dólares de la organización Grand Challenges Canada y de la Fundación Bill & Melinda Gates, creada por Bill Gates, por un proyecto de investigación. ¡Imagínate! Así, hay muchos otros casos de peruanos que, con estudio y la dedicación, demostraron que nuestro país tiene gente muy valiosa. No todos son ladrones, estafadores y políticos corruptos”. Qué bonitas historias cuenta mi amigo Gary. Me voy, cuídense.

