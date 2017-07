Augusto Polo Campos y Mendocha

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un sabroso lomo saltado con arroz bien graneadito, rocotito molido y una jarra de chicha morada al tiempo. “María, llegó impecablemente vestido a la Redacción el periodista y marketero ayacuchano Malcom Mendocha. ‘Gary, recuerdo claramente que el genial compositor Augusto Polo Campos visitó mi oficina de Promociones, en Sono Radio. Luego, entramos a la sección ‘Regalías’ y frotándose las manos, el ‘Zambo rubio’ cobró un jugoso cheque por su imbatible venta de discos. Entonces, me dijo: ‘Malcom, vamos a mi barrio rimense’. En ese lugar evocó a su madre chiclayana, Flor de María: ‘Ella tocaba guitarra y me inculcó el espíritu criollo. A papá Rodrigo, oficial del Ejército, no le agradó mi vida festiva y me enrolé en la Policía’. Subiendo al auto, un joven estiró su mano por cuidar el carro. El generoso autor de ‘Cada domingo a las doce’ se estremeció recordando una vivencia de muchacho. Con su indiscutible habilidad para escribir, nos regaló ‘Cuando llora mi guitarra’, ‘Vieja limeña’, ‘Cariño bonito’ y ‘Regresa’, en la voz de Luchita Reyes. Caminaba y saludaba en calor de multitud por la euforia que generó su creación ‘Y se llama Perú’, a solicitud del Gobierno Militar, en los años setenta, en plenas Eliminatorias Mundialistas.



Nos sentamos en una cafetería frente a Palacio y confesó: El general Vinatea me pidió hacer una canción popular porque se venía el partido contra Chile, por la clasificación a Argentina 78. Allí, le pedí al mozo una factura y al reverso, Dios me dictó la letra y en 15 minutos escribí ‘Contigo Perú’. Serían el ‘Zambo’ Cavero y Óscar Avilés los encargados de elevarlo a himno deportivo: ‘Cosechando mis mares, / sembrando mis tierras / yo quiero más a mi patria...’. Augusto Polo Campos no tomaba licor, pero le comenté: ‘Te han hecho fama de mujeriego’. Me respondió: ‘Solo soy demasiado galante, las interrumpo con versos’. Reveló sus proezas de seducción y afirmó que tuvo más romances que Julio Iglesias. De Augusto Polo Campos han dicho de todo y aún habita en el corazón del pueblo. Está malito de salud, espero que se recupere pronto”. Pucha, ese señor Mendocha conoce a grandes artistas. Me voy, cuídense.