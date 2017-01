¡Aumentan los robos, toma tus precauciones!

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un espectacular plato de arroz con mariscos a lo macho, rocotito molido y una jarrita de chicha morada al tiempo. “María, la ola delincuencial va en aumento. Las calles son un peligro a cualquier hora del día. Si seguimos a este paso, podríamos convertirnos en uno de los países más violentos del planeta y Dios nos libre de llegar a lo que padece México, donde los narcos asesinan sin piedad. Secuestradores, ‘marcas’ y ‘raqueteros’, entre otros criminales, parecen haberse apoderado de nuestras calles.

Apenas se inició el Año Nuevo, unos miserables ingresaron a una pollería en Villa María del Triunfo y delante de mujeres y niños se llevaron las ganancias del día y desvalijaron a unos diez clientes en menos de un minuto. La propietaria, con lágrimas en los ojos, denunció que los ladrones tenían 20 años en promedio y que es como la sexta vez que les roban y nunca aparece la policía ni el Serenazgo. ‘Tanto esfuerzo que uno hace, se levanta de madrugada a trabajar y junta su capital, para que se lo lleven unos desgraciados en un dos por tres’, comentó uno de los dueños. Así, el Perú no puede avanzar.

La Policía debe establecer estrategias más inteligentes para enfrentar la delincuencia. Basta de mano blanda. Los criminales no respetan nada y todo el peso de la ley debe caer sobre ellos, sin contemplaciones.

Pero mientras esto llega, siempre es bueno tomar precauciones para evitar convertirse en una víctima más de los indeseables delincuentes. Entonces, lo ideal es prevenir con los consejos que nos da la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec):

Seguridad en su domicilio: No deje a solas su casa, jamás abra la puerta sin verificar quién está detrás de ella, no brinde información telefónica a extraños, verifique ‘in situ’ domicilios y datos de sus empleados, no contrate personal de vigilancia ‘informal’, esté muy atento a una encomienda o ‘regalo’ inesperado, así como encuestadores o demás personal de reparaciones que usted no haya solicitado, revise sus puertas, marcos y chapas que se encuentren en buenas condiciones, así como el reforzamiento de ventanas que den al exterior.

Seguridad en la vía pública: Mantenga siempre un perfil bajo, nunca siga rutinas. Al salir de su domicilio o trabajo, esté atento a elementos extraños (carros con lunas polarizadas o sin placas, personas sospechosas). De igual modo, abra bien los ojos ante las motos con dos ocupantes y nunca tome el primer taxi al salir del banco o cajero automático. Evite ir después de las 6 de la tarde a un cajero automático que no tenga la debida protección.

Si va en su vehículo, haga el recorrido con los vidrios arriba y los seguros puestos. No lleve dentro de su auto objetos a la vista, es mejor ponerlos en la maletera. No converse de dinero o negocios en lugares públicos y, si es víctima de algún delito, no responda con violencia, su vida está primero”. Pucha, mi amigo tiene razón. Me voy, cuídense.