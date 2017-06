Familia: Dile no a la infidelidad

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un menestrón con carne de res suavecita, rocotito y una taza de anís caliente. “María, la infidelidad es una de las más grandes amenazas para la pareja. La persona que ha sido engañada sufre un dolor inmenso y por más que intente voltear la página y seguir adelante con su relación, muchas veces no puede y descubre que el único camino que le queda es la separación. El futbolista del Deportivo Municipal, Diego Mayora, es protagonista de una situación así. Fue seguido por su esposa, la madre de su hijita, hasta la cochera de un hotel al que ingresó con una joven. Aparte del escándalo, lo más triste es que ese matrimonio se destruye y la niña crecerá con sus padres separados. Los hijos son siempre quienes más sufren por los errores de papá y mamá. Quien tiene familia debe pensar siempre en el bienestar de los hijos antes de cometer un desliz. Algunos consejos para alejar al fantasma del engaño:



Acepta que ya no estás soltero (a). Así que no puedes irte y regresar cuando quieras. Tienes una responsabilidad con tu pareja. Infórmale si hay cambio de planes.



Alimenta la intimidad con tu pareja. Los abrazos, besos, caricias y relaciones sexuales son fundamentales para mantenerse unidos. Si tienen algún problema en la intimidad, háblenlo, y cuanto antes, mejor.



Susúrrense al oído palabras amorosas. Elogia las cosas que te gustan de tu pareja.



Comunícate siempre con tu pareja. ¡Hablen! Expresen sus sentimientos. Hagan planes a futuro y regularmente revisen esos planes.



No seas grosero con tu pareja. Trátala con respeto y cariño, como te gustaría que te trate.



Usa tu anillo de bodas todo el tiempo posible. Es una señal para los demás de que tienes pareja. Si alguien insiste en coquetear contigo, enséñale bien tu anillo. Si persiste, déjale bien claro que no te interesa. Puedes hacerlo de forma grosera si es necesario. Aléjate.



No crees problemas por nada. Evita coquetear y prestar demasiada atención a otras personas, pues crea dudas, ansiedad y preocupación sobre tu honestidad.



Si te sientes atraído hacia otra persona, en el trabajo o una fiesta, evita estar a solas con ella, no la veas. No le envíes correos. Es una amenaza para tu matrimonio.



Si una persona que te atrae intenta algo contigo, retírate del lugar. Las personas que insisten en tener una relación con alguien comprometido, por lo general son infelices y buscan que los demás también lo sean.



Lleva a tu cónyuge contigo si sabes que estarás en una situación en la que no podrás evitar que alguien se siga acercando a ti”. Gary tiene razón, hay que ser fiel. Me voy, cuídense.

