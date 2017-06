Carreras técnicas: Perú necesita 200 mil especialistas en distintas ramas

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un sudado de pescado y mariscos con jugo de limón, rocotito, arroz blanco para acompañar y, para la sed, una manzanilla calentita. “María, el Perú siempre ha sido un país en el que todo está por hacerse. Necesitamos más carreteras, más hidroeléctricas, construir más y mejores viviendas para cientos de miles de peruanos que aún no hacen realidad el sueño de la casa propia. Y así es en casi todo. Pero históricamente siempre hemos adolecido de los suficientes profesionales capacitados para hacerlo. La gente, toda la vida, dice: ‘No hay trabajo’. Sin embargo, cada año nuestro país enfrenta un déficit de unos 200 mil técnicos egresados de institutos y escuelas de educación superior. Alrededor del 70 por ciento de los empleadores en todo el Perú han enfrentado problemas para cubrir sus puestos. Entonces, no es del todo cierto que ‘no hay trabajo’. Lo que no hay son profesionales y técnicos de calidad. A estos las empresas les abren sus puertas de par en par. Prácticamente se los arranchan entre ellas. Otro grave problema para la falta de técnicos capacitados y razón por la que muchos jóvenes no encuentren trabajo es que se siguen formando profesionales no requeridos, que no son necesarios. Mientras en el Perú se buscan más técnicos en profesiones relacionadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, año a año la concentración de estudios se da en las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas y Derecho.



El país requiere una educación de mayor calidad y que esté de acuerdo con la demanda del mercado. Así, las carreras técnicas más solicitadas son Mecatrónica Industrial, Mecatrónica Automotriz, Diseño de Software, Procesos Químicos y Metalúrgicos, Electrotecnia Industrial, Mantenimiento de Maquinaria Pesada y de Planta, Automatización Industrial, Tecnología Mecánica Eléctrica, Tecnología de la Producción y Operaciones Mineras. Asimismo, Producción y Gestión Industrial, Mantenimiento y Gestión de Equipo Pesado, Tecnología de Riego, Construcción Civil, Servicios Hoteleros, Operaciones Turísticas, Tecnología de las Industrias Alimentarias, Tecnologías Ambientales, Diseño y Desarrollo de Medios Digitales, entre otros. Muchos no habían escuchado siquiera de estas carreras técnicas, pero existen, tienen bastante demanda y son bien pagadas. Un técnico bien calificado, solo para comenzar, puede llegar a ganar entre dos mil y tres mil 500 soles. Con los años de experiencia sus ingresos pueden ser mucho mejores. La clave está en elegir una carrera de acuerdo al gusto del joven, pero también teniendo en cuenta sus aptitudes y el mercado laboral. El panorama para elegir una carrera es bastante amplio. No hay que cometer el error de tener en cuenta solo las carreras tradicionales”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.