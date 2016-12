Consejos para los choferes

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por unos tallarines rojos con presa grande de pollo y una rica papa a la huancaína con lechuga, huevito duro y aceituna. Para tomar pidió una jarrita de agua de cebada al tiempo. “María, la vida es el regalo más preciado que tenemos, pero muchas veces los conductores y peatones parecen no darse cuenta de ello o les importa muy poco.

Los accidentes de tránsito son una constante en nuestro país. Lo peor de todo es que la mayoría son producto de la negligencia e irresponsabilidad, por exceso de velocidad, consumo de licor, distracción y poco o nulo respeto a las reglas de tránsito.

Lo ocurrido en la avenida Caminos del Inca con el trágico resultado del fallecimiento de Roger Pingo Jara, rector de la Universidad Señor de Sipán, y varios heridos, entre ellos el periodista Alberto Beingolea, es uno de los tantos casos que causan rabia, lágrimas y terrible dolor en familias peruanas.

Aun así, no aprendemos. Hay choferes correlones, otros que se detienen en cualquier lugar para recoger pasajeros, que los dejan a mitad de pista o donde no es paradero; conductores que manejan a sabiendas que tomaron licor; peatones que cruzan a mitad de la calle, distraídos con el celular o a pesar de que el semáforo indica ‘rojo’ para ellos.

Estamos a pocos días de Navidad y Año Nuevo, donde la prisa y la congestión vehicular nos elevan los niveles de estrés y las ganas de llegar rápido a nuestros destinos, pero que estos no sean de dolor y fatalidad.

Por eso, al caminar o manejar auto, taxi, camión o bus:

No sea imprudente. Su vida y la de los demás son valiosas. Hay familia y amigos que lo esperan y quizás incluso niños o ancianos que dependen de usted.



Respete las reglas de tránsito. Si el semáforo le indica a usted ‘luz roja’, no avance. Eso no es ser ‘vivo’.

Son fechas de mayor congestión vehicular, trate de salir con más tiempo para sus desplazamientos.



Si otro conductor se le cruza o adelanta, no reaccione haciendo lo mismo. Evite las peleas.

Nada de ‘carreritas’ para quitarse pasajeros. Uno o dos soles más no valen una vida.



No pretenda ‘ganarle’ al semáforo en ámbar. Espere, relájese.

Respete los paraderos y el paso de las personas, sobre todo de los niños, gestantes y personas de la tercera edad para cruzar la calle o bajar de los vehículos.



Use cinturón de seguridad y no hable por celular.

Jamás maneje si tomó licor. El alcohol u otras drogas llevan a accidentes porque retardan la capacidad de reacción, reducen la visión y la atención a situaciones de peligro”. Recuerde, su familia lo espera en casa para pasar una bonita Navidad.



Gary tiene razón. Me voy, cuídense.