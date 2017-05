¡Estudia y triunfa con estos grandes consejos!

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un sabroso arroz con pato, salsa criolla y, para tomar, una chicha morada. “María, cuatro estudiantes de primaria de entre nueve y once años ingresaron a la Universidad Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta en el último examen de admisión. Los pequeños se prepararon para dicha prueba y demostraron que se pueden alcanzar todos los objetivos con mucho trabajo.

Ellos podrán utilizar su vacante cuando acaben el colegio. La educación lo es todo, pues una persona instruida podrá hacer realidad sus sueños y vivir una vida plena y productiva. En cambio, quien permanece en la ignorancia difícilmente podrá realizarse y tendrá una existencia dura, en la pobreza. El estudio es la llave del éxito y está al alcance de todos. A continuación algunos consejos para ser un mejor estudiante:

Voluntad: Hay muchas cosas divertidas como los juegos, la televisión, pero debes motivarte para estudiar, pues tu futuro está en juego. Ese motivo debe salir de ti, piensa cuáles son tus razones para estudiar, mientras más valiosas, mejor. Sin voluntad de estudiar no hay nada que hacer. Tú tienes voluntad, pero debes ejercitarla.

Lugar adecuado: Necesitas un sitio tranquilo para estudiar, con todo a la mano, una silla cómoda y suficiente luz. Nada de música ni TV. No te engañes, con música no puedes estudiar. Podrás dibujar, copiar, pero no memorizar ni concentrarte. No te levantes a cada momento. ¡Persevera! Quédate sentado al menos 45 minutos. Después descansa cinco o diez, y sigue.

Horario: Debes tener un tiempo para estudiar, y no necesariamente debe ser rígido. En secundaria, al menos debes usar una hora para hacer las tareas y otra para estudiar. Si entre lunes y viernes no sumaste de 10 a 12 horas, recupera el fin de semana.



Pon atención: En clases escucha al profesor y habrás adelantado bastante. Es una tontería perder el tiempo en clase. Apunta todo lo que puedas, subraya lo que el profesor repite, pues lo considera importante.

Memoriza: Fechas, lugares, nombres. Pero para hacerlo bien, debes entender lo que lees.



Los exámenes: Es un error estudiar solo el día anterior a la prueba. ¡No aprenderás nada! Estudia cada día, así solo deberás repasar para el examen.



Organízate: Planifica tu día. Acuéstate temprano para que duermas al menos ocho horas. Así podrás desayunar bien y con calma y estarás fresco en clases. Haz las tareas con anticipación, prepara tu mochila el día anterior, igual que tu uniforme. Durante el día, si te queda tiempo, puedes ver TV media hora, nomás.

Colabora en casa con los quehaceres, haz deporte, conversa con tus padres y hermanos, lee un libro siempre”. Estos son muy buenos consejos para ser un buen estudiante. Me voy, cuídense.