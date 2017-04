Conversemos con nuestros hijos en este feriado 

Mi amigo Gary llegó al restaurante por unos tallarines verdes con un churrasco jugoso montado y un refresco de maracuyá heladito. “María, tenemos otro ‘feriado largo’ por el Día del Trabajo. A hoy sábado y mañana domingo se sumará este lunes 1 de mayo y entonces habrá más tiempo no solo para descansar, sino también para pasar gratos momentos en familia. Dentro de casa o fuera de ella, debemos estar más cerca de nuestros hijos, conversarles, preguntarles por sus problemas, necesidades e inquietudes. Así, ellos se sentirán más fuertes y protegidos, capaces de enfrentar el mundo, levantarse de los fracasos y disfrutar de sus éxitos. Justamente, los objetivos de los feriados ‘largos’ o ‘puente’ son fomentar la integración familiar y el turismo interno, que también permite darle más movimiento a la economía, algo que precisamente necesitamos ahora con urgencia. Estos días nos dan la posibilidad de seguir conociendo nuestro maravilloso país, nuestra cultura, naturaleza, gastronomía y la amabilidad de nuestra gente. Y lo podemos hacer con la esposa o el esposo y los hijos. Ahora hay descuentos de hasta el 50% para viajes a regiones del norte y el centro del país, afectadas por ‘El Niño’. Si no hay mucho dinero, podemos ir a las encantadoras zonas de las afueras de Lima. Lo importante es hacer un paseo en familia, una actividad que trae grandes beneficios.



- Los paseos familiares buscan la integración familiar, crean un ambiente propicio para el aprendizaje, la comunicación entre padres e hijos, el entretenimiento y la alegría.



- El conocimiento y valoración de las riquezas del país les permiten reforzar su sentimiento de identidad nacional. Así aprenden a amar más a su patria.



- Los niños y jóvenes necesitan nuevas experiencias para aprender y libertad para estimular su creatividad y expresarse.



- Así se fomenta el crecimiento mental de los hijos porque se les provee oportunidades para ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas de pensar y de solucionar problemas.



- Los chicos necesitan salir al aire libre, conocer su entorno y manejarlo, así como compartir experiencias con sus padres no solo en casa, sino también en otros lugares.



- No hay que olvidarse de los beneficios de caminar y hacer otros esfuerzos físicos, tanto para nuestros hijos como para nosotros”.



Mi amigo Gary tiene razón, qué bonitos son los paseos en familia. Me voy, cuídense.

