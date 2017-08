Crianza de hijos: ¿cómo podemos dar un buen ejemplo a nuestros hijos?

Mi amigo Gary llegó al restaurante por sus tallarines rojos con pollo, papa a la huancaína y una jarra de emoliente. “María, es triste la situación de los esposos Ollanta Humala y Nadine Heredia. Imagínate, papá y mamá presos, mientras sus hijos, los tres en edad escolar, no los podrán ver durante mucho tiempo. En realidad, lo que más pena da es cómo han quedado esos niños, a los que sus abuelos y tíos tienen que atender y cuidar. En la vida de cada familia pueden darse distintas circunstancias por las que papá, mamá o ambos están ausentes. La cárcel es una de las más terribles, pues en este caso, la falta no solo deja tristeza, vacío y soledad, sino también muchas preguntas cuyas respuestas pueden llevar a reproches, vergüenza y resentimiento. Es un daño moral terrible. Los padres asumen una gran responsabilidad cuando deciden traer hijos al mundo. No solo implica el deber de alimentarlos, vestirlos, procurar que estén sanos y que crezcan fuertes, sino también educarlos y formarlos como personas de bien. La mejor forma de educar a un hijo es con el ejemplo, pues es bien sabido que el hogar constituye la primera escuela de los niños. Los ejemplos de actitud y comportamiento con los demás, por parte de los padres, influyen enormemente en el desarrollo de la personalidad y de las habilidades sociales de los hijos. De ello dependerá mucho la manera en la que enfrenten la vida.



Qué hermoso es cuando un hijo admira a su padre, se siente orgulloso de él y trata de imitarlo. Pero lograr eso es una tarea difícil, pues significa un trabajo diario, perseverante y de mucha paciencia. Los niños nacen con una imborrable herencia genética, pero sus vidas se van moldeando de acuerdo al entorno familiar y las relaciones sociales propias de su cultura. Las imágenes del padre y de la madre se van perfilando con sus aspectos positivos y negativos. Los hijos van pasando por etapas de imitación, adoración y también de reproche y alejamiento, aunque por lo general luego viene la reconciliación. ¿Pero qué buen ejemplo pueden dar Ollanta y Nadine si han mostrado una conducta reñida con los buenos principios? Los padres no solo debemos inculcar valores como la honradez, la honestidad, la sinceridad, la decencia y la solidaridad, sino también predicar con el ejemplo. De qué vale que la ex primera dama haya preguntado alguna vez: ‘¿Tan difícil es caminar derecho?’, cuando ella misma iba a torcer sus pasos hacia el sendero de lo ilegal y delictivo. En este caso, para colmo, son la madre y el padre los que dan el mal ejemplo”.

Tiene razón, mi amigo Gary. Me voy, cuídense.