Cuide a sus hijo en Internet 

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su pachamanca a la olla de chancho con papas, habas, camote y humitas, más su jarrita de limonada. “María, Internet es una herramienta muy útil para el trabajo, los estudios y el entretenimiento. Sin embargo, también es peligroso, especialmente para los niños.



Hay casos escalofriantes como el de la pequeña de 12 años, que fue contactada en Facebook supuestamente por una niña de su edad. Se hicieron amigas y la ‘chica’ la indujo a que le pase fotos íntimas. Luego le reveló que era un hombre y la empezó a extorsionar, le exigía que le envíe más fotografías y videos. La amenazaba con mandarle las imágenes a sus familiares por la misma red social.



“Voy a etiquetarte. Voy a publicar todo. Yo sé que no le has dicho a tu papá. Tu papá lo va a saber hoy. Como no me mandes nada se lo muestro”, se escucha en un audio que le envió el degenerado. Los padres de la menor se enteraron e hicieron la denuncia y la policía aún no lo identifica, pero descubrió que es un pedófilo que usa más de un perfil con identidades falsas. Otro caso es el del pistolero que mató a cuatro personas en Independencia. Integraba el grupo ‘Holk’ de Facebook, una comunidad de pandilleros que le rinden culto a la violencia. El ciberespacio está inundado de pederastas, delincuentes, individuos que buscan causar terror y muerte. Por eso debemos tener mucho cuidado con nuestros hijos. Aquí te dejo algunos consejos.



*Ubique su computadora en un área común de la casa.



*Aprenda computación y el manejo de Internet. No es tan difícil como parece y hasta sus hijos le pueden ayudar.



*Pase tiempo con sus hijos en Internet. Puede ayudarlo a hacer las tareas, investigar juntos un tema, ver un video de YouTube.



*Establezca reglas razonables y ponga una hora y los límites al uso de la computadora. Haga cumplir las reglas.



*Averigüe y enséñele a sus hijos sobre los peligros de Internet.



*No permita que sus hijos entren a salas para charlas privadas, especialmente cuando usted no está presente.



*Refuerce la regla ‘No se debe hablar con extraños’.



*Vigile que sus hijos no hagan arreglos para encuentros personales con alguien que hayan conocido en el Internet sin su permiso.



*Instruya a sus hijos para que no proporcionen información personal de ningún tipo en Internet.



*Esté pendiente de cambios en las actitudes de sus hijos, pues podrían indicar que son víctimas de algún delincuente”.



Mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.