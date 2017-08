Deyvis Orosco y Malcom Mendocha se encontraron en un banco

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por unos ricos pejerreyes arrebozados acompañados de yuca frita, arrocito blanco graneadito y su salsita criolla con bastante ajicito limo. Para beber, se pidió una jarrita de chicha morada. “María, se apareció en la Redacción, elegantemente vestido, el periodista y marketero ayacuchano Malcom Mendocha. ‘Gary, te cuento que me encontré en un banco con Deyvis Orosco, ‘El Bomboncito de la cumbia’, durante la campaña ‘Ponle corazón’. Todavía era un niño cuando entrevisté a su querido padre, Jhonny Orosco, en sus inicios como fundador del mítico ‘Grupo Néctar’ y cultivamos una linda amistad. Era tan bueno como el pan. Firmando autógrafos, Deyvis atendió a un veterano empleado de limpieza, quien le dijo: ‘Jovencito, después de bailar ‘El arbolito’, en la Carretera Central, tu finadito papá bajó del estrado y me regaló su reloj de plástico, diciéndome: ‘Cuida a tus hijos, siempre trabajando’. Se le humedecieron los ojos y lo abrazó con cariño. Recordé cuando en Radio Inca, el entrañable morador de Collique me pidió: “Malcom, que este ‘Arbolito’ crezca en las comunidades peruanas”. Y toqué el disco en mi programa ‘Así es mi Perú’, vía Radio Sintonía en Caracas, haciendo enlace telefónico con Comas. Fue el engreído de su tío, Ricardo ‘Papita’ Hinostroza, fraterno cofundador del grupo. Le permitía jugar con micrófonos y sus fantásticas congas. Pero su abuelita Teodolina quería que estudie. Después, gozó viéndolo con ‘rayitos’ en la telenovela juvenil ‘La Pre’, consiguiendo dinero para vivir sin apuros en casa.



En la Plaza de Acho, mirando los ataúdes con los ojos llorosos, luego de la tragedia en Argentina, susurró: “Se fue a Buenos Aires ilusionado, ganando los primeros pesos, con la orquesta ‘Ciclón’. Y se quedó con mi tío ‘Papita’ para formar allá el ‘Grupo Néctar’, encantando a las ‘gauchas’”. También lloré viendo a mi ‘chochera’ ‘Perico’ García, el moreno animador, quien anunciaba las canciones directo a la vena, como ‘Pecadora’ y ‘Ojitos hechiceros’. Luego de superar una profunda depresión, no se cruzó de brazos y con el apoyo de mamá Eva, asumió el legado de su afamado padre. Encandiló, al estilo Hollywood, con el sentido homenaje ‘Siempre vivo’ y se convirtió en referente de la cumbia costeña. Con enorme carisma y sencillez que lo caracterizan, Deyvis está por estrenar su película ‘Somos Néctar’, que, estoy seguro, será un éxito porque papá Jhonny y su rica cumbia viven en el corazón del pueblo”. Pucha, el señor Malcom siempre tiene grandes historias. Me voy, cuídense.