Economía: ¿cómo afrontar el 'frenazo' en las ventas? Gary nos da unos tips

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un sabroso estofado de carne con arrocito blanco, salsa a la huancaína y un emoliente al tiempo. “María, ahora que acaba de salir del Gobierno el ministro de Economía, Alfredo Thorne, se habla mucho de la situación del Perú. Es evidente, según las cifras, que en los últimos meses se nota que ha habido un ‘frenazo económico’. Los comerciantes, aquellos que tienen algún negocio, en el rubro que sea, seguramente han notado que no hay tanto movimiento como en meses pasados. Pero lo peor que un emprendedor puede hacer es desanimarse, bajar los brazos, tirar la toalla. ¡Prohibido rendirse! Esa es la clave para obtener el éxito. A continuación, algunos consejos para que estés siempre motivado y con pensamiento positivo, que te permitirá alcanzar tus objetivos:



- Siempre cree que es posible: Deja de lado los pensamientos negativos, las indecisiones y la falta de fe. Si crees que no te irá bien en algo, pues así será. Eso sí, antes de realizar algún emprendimiento, tómate un tiempo, analiza con seriedad los pros y los contras de la situación y si decides lanzarte, hazlo convencido de que te irá bien. La cuestión mental es fundamental.



- Debes ser persistente: Todo el mundo puede dudar de tus capacidades y las posibilidades del negocio que emprendas, pero tú no. Ten en cuenta que el camino está lleno de obstáculos, eso es lo normal. Por eso debes ser persistente y no desmayar. Solo así llegarás a la meta.



- No exageres con la disciplina: Es importante saber cuándo detenerse a tomar un respiro. No intentes correr cuando recién estás caminando. Es decir, no intentes cumplir las metas en menos tiempo, pues eso te desgasta y va matando tus ilusiones. Anda con calma, pero decidido.



- Deja la angustia a un lado: La presión, las exigencias, las preocupaciones desmedidas pueden causarte estrés que, al final, acabará con tus ilusiones y expectativas. Despeja tu mente cuando te sientas saturado y date una escapada para jugar con tus hijos, pasear con tu pareja o simplemente desconectarte del mundo. En ese tiempo, apaga el teléfono. Estas distracciones recargarán tus energías y cuando vuelvas al trabajo, lo harás con nuevos bríos.



- Júntate con otros emprendedores: La experiencia puede ser positiva, pues te permitirá ver que otros como tú atraviesan las mismas o más complicadas dificultades. Además, las experiencias de otros te pueden ayudar a resolver tus dificultades.



- No te mientas: Debes plantearte la pregunta de si lo que haces te da felicidad, si te llena. Emprender una actividad que no te satisface hará que te sea mucho más difícil mantener la pasión y la motivación, requisitos fundamentales para llevar un negocio al éxito”. Gary tiene razón. Los ánimos siempre deben estar arriba en todo lo que hagamos. En los estudios, en el trabajo, en la cocina, en la limpieza de la casa y, mucho más, en el cuidado de nuestros hijos. Me voy, cuídense.