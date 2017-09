Educación: ¿cómo sobrellevar el atraso ocasionado por la huelga de maestros?

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una chuleta de chancho frita con papas nativas sancochadas, salsa criolla con hierbabuena y un anís al tiempo. “María, hoy los miles de profesores que estuvieron de huelga en gran parte del Perú deben volver a las aulas para comenzar el dictado de clases. Fueron en promedio ¡¡dos meses sin clases!! y ese es un grave daño para los cientos de miles de alumnos de colegios estatales que, normalmente y aún sin huelga, están en desventaja frente a los estudiantes de muchos colegios particulares. Me pregunto qué pasará con los chicos que están en quinto año de secundaria y pensaban postular a la universidad el próximo año. ¿Podrán hacerlo? Los padres deben hacer un doble esfuerzo para que sus hijos estudien todo lo que puedan y se pongan al día. Cada año, miles de chicos postulan a las mejores universidades y solo una minoría logra entrar, así que unas cuantas clases que se reciban o dejen de recibirse podrían marcar la diferencia, pues el ingreso se decide hasta por un cuarto de punto. Los estudiantes, sus padres y profesores deben estar conscientes de lo que está en juego. La educación no es broma. Por eso, algunos consejos para aprender todo lo que se pueda:



- Organízate en el colegio y la casa. Ten siempre listos tus útiles, como libros, cuadernos, lapiceros.



- Reduce el tiempo que ves televisión. Duerme al menos ocho horas al día, aliméntate bien. Haz ejercicios físicos.



- Presta atención al profesor en clases. Mantente concentrado. Toma apuntes de forma clara y ordenada y, cuando tengas dudas, levanta la mano y pregunta.



- Revisa cada vez que puedas los apuntes que tomaste en el aula para que los aprendas mejor.



- No te distraigas en clases. Si tus amigos juegan, no hagas caso. Podrás relajarte en el recreo.



- Crea algunos problemas o pídele a alguien que lo haga para que los resuelvas.



- Lee un poco más. No solo los textos del colegio, también otros porque así mejorarás tu comprensión y ampliarás tu vocabulario y cultura general.



- Haz las tareas con anticipación, no a última hora. Además, estudia al menos dos horas al día.



- Averigua el capítulo que el profesor enseñará en la próxima clase y estúdialo antes. Así identificarás las partes que no entiendes y podrás preguntar.



- Estudia días antes del examen. No esperes el día previo, pues no aprenderás bien y lo olvidarás.



- Si obtienes una mala calificación, no te preocupes demasiado. Mejor trabaja para aprender lo que ignoras”.



Gary tiene razón.

