La educación es esencial por estas razones

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por unos tallarines verdes con su churrasco montado bien jugosito, queso rallado, rocoto y un anís calientito. “María, la importancia de la educación es fundamental, pues con ella una persona, todo un país, podrá salir de la pobreza y elevar su calidad de vida. Por eso, los profesores deben ser mejor considerados por el Estado. ¿Quién no recuerda a algún profesor del colegio, entrañable por su amor a la enseñanza, porque guiaba a sus alumnos como si fueran sus propios hijos, por sus esfuerzos sinceros para que sus discípulos lleguen a apasionarse por los estudios? Sin embargo, ayer miles de ellos en la avenida Abancay, que reclamaban por sueldos dignos, fueron golpeados, rociados con agua y gases, vejados y humillados. Muchas maestras lloraban de impotencia por el abuso. “Los policías nos han pegado hasta en el suelo. Nos tratan peor que a los delincuentes”, se quejó una maestra, que derramó amargas lágrimas. La huelga de profesores lleva dos meses y el Gobierno sigue sin poder solucionarla. Los grandes perjudicados son los estudiantes, sobre todo los de quinto de secundaria que, al final del año, no podrán sacar sus papeles para postular a la universidad o instituto. Todos deberíamos tener bien presente, hoy más que nunca, que la educación es esencial para cualquier persona porque:



- Permite conocer las capacidades físicas e intelectuales, las cuales definirán lo que el ser humano es como persona y hasta donde puede llegar.



- Se adquieren nuevos conocimientos y experiencias que contribuyen a la formación de la personalidad. Recuerda que ‘saber es poder’.



- Permite descubrir la actividad que nos puede apasionar para dedicarnos a ella.



- Nos prepara para afrontar los problemas que enfrentaremos en la vida, y hallar las soluciones.



- Otorga más información y conocimientos que permitirán tomar las mejores decisiones.



- Da confianza en uno mismo, al descubrir que se pueden afrontar los estudios. La autoestima se potencia.



- Da la posibilidad de conocer personas, hacer amigos y hasta descubrir otros lugares.



- Facilita muchas más oportunidades de obtener un trabajo mejor remunerado y considerado.



- Permite lograr un mejor crecimiento y desarrollo profesional.



- Mientras el conocimiento sea más especializado, mayor será la importancia del profesional”.



Gary tiene razón. Por eso a mis hijos siempre les insisto con que sean mejores estudiantes. Me voy, cuídense.