Emprendedores: ¿qué negocio iniciar? [VIDEO]

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un ají de gallina con huevito sancochado, aceitunas negras, lechuga y, para tomar, una limonada frozen. “María, luego del desastre que produjo ‘El Niño Costero’ en gran parte del país, especialmente en el norte, llega la hora de la reconstrucción. Cientos de miles de familias fueron afectadas, ya sea porque lo perdieron todo, incluida la casa, porque sufrieron la muerte de un ser querido o porque su centro de labores cerró y ya no tienen dónde trabajar. Es imprescindible que el Estado ejecute un plan para ayudar a estas víctimas a levantarse y volver a empezar. Y en esta tarea es vital darles trabajo. Pero el peruano es emprendedor y no se queda sentado a esperar ayuda, sino que se las busca. Así que a continuación, algunas ideas de negocio con poca inversión que podrían ser útiles para todos.



- Bisutería. Si sabes o te gusta hacer pulseras, collares y otros adornos con materiales no preciosos, puedes iniciar una actividad que podría ser bastante rentable. Puedes organizar ventas en casas de amigos, anunciar en redes sociales y hasta montar tu propia página web.



- Muñecos. Puedes hacerlos de cualquier tela y hasta de madera. Pequeños, grandes o en miniatura y a pedido del cliente, inclusive. En Internet hay numerosos artículos y videos en los que enseñan a producirlos.



- Clases particulares. Tal vez poseas algún conocimiento que podrías enseñar a otras personas, como tocar un instrumento musical, hablar otro idioma como el quechua o inglés. Quizá dominas algún deporte. Hay muchas posibilidades.



- Vender productos usados en Internet. Puedes hacerlo a través de eBay para comenzar. Se puede comercializar casi cualquier objeto, pero todo depende de tu habilidad.



- Cuidado de mascotas. Puedes ocuparte, por algunas horas al día, de los animales de tus vecinos. Sacarlos a pasear, alimentarlos, bañarlos y peinarlos están entre las funciones.



- Alquilar una habitación. Si tienes un ambiente en casa que está libre o del que podrías prescindir, puedes alquilarlo y obtendrás una renta segura cada mes. Eso sí, fíjate muy bien en la persona a la que alquilarás para que luego no tengas problemas.



- Peluquería. Este es un negocio bastante rentable que puedes montar en casa con una mínima inversión. Básicamente solo necesitas una silla, un espejo y tijeras. Puedes aprender en algún instituto en muy corto tiempo.



Antes de decidirte por alguna actividad, analiza tus aptitudes, el mercado al que apuntas y la inversión que debes hacer”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

