¡Evitemos los errores de ortografía! [VIDEOS]

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una pachamanca a la olla tres sabores, con carne de res, chanchito y carnero, papas, habas y camotito asado. “María, vi el reportaje televisivo donde el profesor Jesús Raymundo, a quien bautizaron como el ‘Doctor Tilde’, demostró lo mal que hablamos y escribimos los peruanos. Es increíble que alumnos de secundaria, universitarios y hasta egresados no respeten las más mínimas reglas de ortografía. Los errores que encontraron son verdaderos ‘horrores’. No podemos escribir ‘avitación’ en vez de ‘habitación’, confundir a cada rato la ‘s’ con la ‘c’ u omitir como si nada la tilde o acento ortográfico. Hasta maestros de escuela, abogados y periodistas siguen escribiendo ‘hubieron problemas’ cuando, en esta forma verbal, ‘haber’ no tiene plural, ‘venistes’ en vez de ‘viniste’ o ‘sólo’ (de solamente) cuando lo correcto es ‘solo’ (sin tilde). También ‘va venir’ (va a venir) o confundir ‘hayar’ (de ‘haber’) con el verbo ‘hallar’ (encontrar). Ahora, con Internet, que nos está dando más información, pero menos conocimiento, ha empeorado la cosa y en las redes sociales el lenguaje desciende a su más bajo nivel. Mario Vargas Llosa está tan escandalizado con esto, que ha calificado la situación como ‘aterradora’ y afirma que en las redes los jóvenes utilizan un ‘lenguaje de monos’. Pocos se expresan bien pese a que leer y escribir es muy importante para el desenvolvimiento personal, social y hasta profesional.



- Hablar y escribir bien dan muestra de la cultura y del nivel intelectual de la persona.



- Expresarse adecuadamente demuestra respeto por las personas a las que nos dirigimos.



- Es agradable escuchar hablar a alguien que tenga como cualidades la fluidez verbal, la elocuencia y que lleve el ritmo y las pausas adecuadas al expresarse.



- El que habla y escribe bien consigue mayor atención entre quienes lo escuchan o leen, por tanto puede influir mejor en ellos.



- Usar bien el lenguaje es una muestra de que la persona no se queda en la mediocridad, tiene elevada autoestima y espíritu de superación.



- Ser incompetente al hablar o al escribir puede ser un gran obstáculo para el desempeño laboral.



- Incluso, escribir correctamente y con claridad en las redes sociales es hoy en día una carta de presentación. Las empresas consideran a Facebook como un punto de referencia sobre el nivel, la conducta y estilo de vida de los postulantes a un puesto de trabajo.



- En definitiva, del buen o mal uso del lenguaje dependen muchos éxitos o fracasos en todos los ámbitos de la vida”.



Mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.



