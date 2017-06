Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una pachamanca a la olla tres sabores, con carne de res, chanchito y carnero, y papas, habas y rocotito molido. Después se pidió una jarrita de hierbaluisa para bajar la grasita. “María, me llamó la atención la captura de Kiara Angela Castillo Gálvez, quien es acusada de estafar a más de cuarenta personas con el cuento de la ‘pirámide’ por un valor cercano al medio millón de soles. Es increíble cómo algunas personas siguen cayendo como ‘mansas palomas’. Lo que pasa es que los estafadores son bien astutos. Primero te piden dinero para ‘un gran negocio que dejará grandes ganancias’ y te devuelven con intereses. Después te piden sumas más grandes y luego se ‘hacen humo’. Ahora que se acerca julio, mes de la gratificación, las modalidades de estafa aumentan:



- El ‘bono económico’: Meten el ‘cuento’ de que el pensionista o el que cobró aguinaldo tiene derecho a un bono que está por vencer, pero puede cobrar depositando un porcentaje en una cuenta por ‘impuestos’.



- El ‘cambiazo’: Cuando después de cobrar, compra algo en la calle o un mal taxista o falso cambista le entrega billetes fraudulentos.



- Familiar accidentado o detenido: Llaman a casa fingiendo la voz de un familiar o simulando ser policías y piden una suma para que salga libre.



- Estafas vía internet: Le ofrecen productos, concursos y que ingrese datos y hasta depósitos. Le sacan información, pierde dinero y el producto nunca llega.



- La ‘telaraña’: Tiene el mecanismo de ‘la pirámide’. En este caso la universitaria captaba por Facebook y ofrecía ganancias de hasta 300 % con el supuesto negocio de importación de ropa y electrodomésticos de Panamá y China.



- También alertan que hay esquemas de captación de dinero no autorizados, denominados ‘Telar de mujeres’, ‘Telar de los sueños’ y ‘Flor de la abundancia’.

RECOMENDACIONES

-No retire grandes sumas de dinero. No cargue todas sus tarjetas ni transite con mucho efectivo.



- Si va a usar el cajero, es preferible que sea dentro de un banco y vaya acompañado. No permita ayuda de extraños.



- Desconfíe de las juntas o ‘negocios’ que dan dinero fácil. Al inicio funciona para engatusarlo, pero siempre perderá.



- Cuidado al responder el teléfono (jubilados, amas de casa, niños, empleadas del hogar). Padres e hijos tengan frase clave solo entre ustedes para identificarse.



- Si le pasan la voz de una billetera o fajo de billetes supuestamente extraviado y que se lo pueden llevar ‘a medias’, evite la tentación. Es solo parte de una treta.



- Evite la seducción de desconocidas. Las ‘peperas’ terminan por dejarlo sin dinero, sin recuerdos de lo que pasó y con su vida en peligro”. Gary tiene razón. Los estafadores aprovechan nuestra ingenuidad y el mínimo descuido. Me voy, cuídense.