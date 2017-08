Evelyn Vela y el dinero fácil (II)

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por una contundente parihuela de pescado y mariscos ‘levantamuertos’ con limoncito y rocoto, después de un fin de semana agotador. “María, el sábado hablábamos sobre la dura situación que atraviesa la iqueña Evelyn Vela, quien fue detenida en Estados Unidos acusada de introducir en ese y otros países miles de dólares falsos. Vela es madre de tres hijos y quienes la conocen aseguran que no le hacía falta cometer algún delito porque tiene dinero. Entonces, ¿por qué se malogró la vida de forma tan tonta? Muchas personas sienten debilidad ante la idea errada de ganar ‘plata fácil’, sin demasiado esfuerzo y rápido. Tal vez les puede salir bien una vez, pero en algún momento van a caer en desgracia. No solo se hunden ellos, sino también la familia que, además, se sentirá humillada. Ahora hay que tener mucho cuidado hasta con las amistades o enamorados porque no se sabe en qué andarán metidos. Por ejemplo, si una chica tiene un novio que le hace regalos costosos y no tiene un gran trabajo, hay que preguntarse ¿cómo lo hace?, como cantaba el gran Frakie Ruiz. Recibir ‘plata sucia’ te convierte en cómplice de los delitos, sino vean dónde terminó la exvoleibolusta Jessica Tejada, en la cárcel. Los expertos dan algunos consejos para llevar una vida alejada de los problemas:



- Antes de tomar una decisión sobre algún tema, detente a pensar en las posibles consecuencias.



- No pases tiempo con personas negativas. Aléjate de aquellos cuya conducta parece riesgosa. Relaciónate con gente inteligente, emprendedora y decente.



- No des demasiada importancia al dinero. Uno no es feliz por tener más. Recuerda que los verdaderamente ricos son los que necesitan menos para ser felices.



- No pierdas tiempo tratando de adquirir más de todo. Céntrate en la calidad de tus posesiones, en tus amigos y la familia. Valora lo que tienes y lucha por protegerlo.



- Estudia, actualiza tus conocimientos y trabaja duro para mejorar tu situación. Debes tener paciencia y no desesperarte por conseguirlo todo cuanto antes, pues podrías cometer errores.



- Trata de no mentir, respeta las leyes y a las personas. Sonríe hasta cuando no tengas ganas de hacerlo.



- Evita el error de culpar a los demás por tus tropiezos. Asume tu responsabilidad y trabaja para no cometer la misma equivocación. Ten presente que el fracaso no existe, solo la experiencia. Todo suma.



- No te obsesiones con el pasado ni el futuro. Concéntrate en el momento actual. Esto reducirá tus niveles de estrés y hará maravillas con tu salud mental”.



Gary tiene razón. Me voy, cuídense.



Evelyn Vela fianza