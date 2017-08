Evelyn Vela y el dinero fácil

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un sabroso ají de gallina con papita amarilla sancochada, huevito duro, aceituna y su porción de arroz blanco. Para tomar, se pidió una jarrita de emoliente al tiempo. “María, realmente cayó como un ‘bomba’ la noticia difundida ayer sobre la detención de la modelo Evelyn Vela en Estados Unidos. La información aún es confusa, pero se habla de llevar dinero falso a la tierra del Tío Sam. Allá, la justicia es implacable, especialmente con los extranjeros. Los jueces son muy severos. Realmente, sería muy penoso lo que ella está viviendo, ya que tiene tres hijos y, precisamente, fue criticada por ‘Maju’ Mantilla por no pensar en ellos antes de dedicarse a actividades ilícitas. A la llamada ‘Reina del sur’ se le veía muy seguido, casi todas las semanas, junto a Melissa Klug en discotecas donde se amanecía con jóvenes. Cada uno es libre de llevar su vida como le parezca, pero cruzar la línea ya es otra cosa. Este caso debe servir de ejemplo para los miles de jóvenes y chicas, que muchas veces se ven tentados a hacer cosas indebidas con tal de tener plata fácil para darse la gran vida, comprando joyas, ropas de marca, hacer viajes de placer e ir a las fiestas más exclusivas.



Lo mejor que un joven puede hacer es aprovechar el tiempo y estudiar todo lo que esté a su alcance. Además, dedicarse a un trabajo honrado y vivir su realidad. Es decir, si ganas mil soles, adecúate a ese presupuesto. Por supuesto, eso no quiere decir que te conformes, pues debes seguir trabajando duro por mejorar tu situación y la de tu familia. No hay otra forma, salvo que recibas una herencia o ganes la lotería. Hay que pensar en grande, pero pisando tierra, sobre la base de la humildad, que es como un resorte para cualquier acción en la vida. La vanidad y la arrogancia son malas consejeras. Hay mujeres y hombres que empezaron de abajo, de cero, pero alcanzaron los máximos niveles del éxito gracias a su esfuerzo y dedicación. Lo ganaron todo no por malas artes sino con el sudor de su frente, con honradez, trabajo duro y perseverancia. Pero aparte de la educación, de los estudios, las jóvenes deben desarrollarse como personas, con valores como la decencia, honestidad, solidaridad, respeto, sinceridad, tolerancia y otros. Porque en esta sociedad cada vez más compleja se necesita de jóvenes preparados, conscientes, con ideales y valores bien definidos”. Pucha, mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

