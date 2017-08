Gary horrorizado por caso de Fabiana, la colegiala de 11 años asesinada en un hostal 

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un tacu tacu de frejoles con un churrasco jugosito montado y, para la sed, un emoliente calientito. “María, soy un convencido de que muchas de las situaciones de violencia y delincuencia que vemos a diario se deben a la descomposición de la familia. Los padres, y en menor medida los profesores, son responsables de la guía y el control de los niños y jóvenes. Pero cuando la familia no funciona, ya sea porque el padre y la madre están ausentes -por trabajo y otras veces abandono- o dan mal ejemplo con el uso de alcohol y drogas, es como una ‘bomba de tiempo’ y en cualquier momento estalla. A ello se suma que muchos maestros no cumplen con su misión de formar a los chicos y solo se limitan a dictar su curso por obligación, entonces son inevitables los problemas. Me pregunto cómo es posible que una niña ¡¡de once años!! haya conocido por Facebook a un adolescente de quince años de mal vivir, y se haya ido con él a un hostal, donde finalmente fue asesinada de un balazo en la cabeza. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Por qué no controlaban lo que la pequeña hacía en las redes sociales? Y el hostal al que ingresó la niña... ¿cómo dejaron entrar a una pequeña? Encima dicen que ese local sigue abierto, atendiendo como si nada hubiera pasado. A continuación, algunos consejos de los especialistas para educar bien a nuestros hijos:



- Escucha siempre a tu hijo y respóndele cuando te haga una pregunta o comentario. Aunque estés cansado, dale un tiempo y háblale.



- Respétalo siempre, no le grites ni lo humilles. Si comete errores, tenle paciencia. Será la mejor forma de que los corrija.



- Dile siempre que lo amas, que estás orgulloso de él y abrázalo.



- Cuando hables con tu hijo, dirígete a él con respeto y cariño.



- No lo critiques tanto, porque así le enseñarás a juzgar.



- También evita ridiculizarlo, en privado o en público. De lo contrario, harás de él una persona tímida.



- Ejerce disciplina, pero sin violencia ni malos tratos.



- Incúlcale el respeto a todos: a sus iguales, a los más débiles, a los más pequeños, a los ancianos, a los desvalidos. Y por supuesto, también a los animales.



- Si estás separado, divorciado o nunca viviste con él, ve a su encuentro. No sabes lo bien que le hará.



- Hazle entender que se debe estudiar y trabajar duro y de forma honesta para hacer realidad los sueños. Déjale claro que el dinero fácil jamás es el camino”.



Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

