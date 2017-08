¡Cuida a tus hijos de los peligros en Facebook! Aquí tienes unos grandes consejos

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un lomo al jugo con arroz graneadito, papas amarillas fritas y la carne jugosita y un emoliente al tiempo. “María, algo muy grave le está pasando a nuestra sociedad para que cinco muchachos, en Puno, hayan emborrachado a una menor de edad a la que violaron en grupo y, en el colmo, graben todo y lo transmitan por Facebook en vivo. ¡Y todos son chiquillos! ¿Quiénes son los padres de estos monstruos? ¿Y cómo una menor no tiene problemas en emborracharse con hombres? No es el único caso.

También en Puno, una escolar de 15 años hace unas semanas conoció a un sujeto por una red social, quedaron en encontrarse y cuando lo hicieron el tipo estaba con otro de 19 años. Ambos la llevaron con engaños a un hostal donde la emborracharon y violaron salvajemente. Las bestias grabaron su grave delito y lo publicaron en Facebook con orgullo. La policía capturó a uno de los delincuentes, pero una jueza lo soltó pese a todas las pruebas en su contra. ¡Increíble! En estos tiempos de redes sociales hay que tener mucho cuidado con los hijos, pues hay alimañas al acecho para dañarlos. ¡Mucho cuidado! Algunos consejos para cuidar a nuestros hijos:

Limita el tiempo que tu hijo está con la computadora, la tablet o el smartphone.



Háblale de los peligros que hay en Internet. De los criminales que se esconden tras una computadora.



Tú tienes la obligación de aprender las nuevas tecnologías para proteger a tus hijos.



Los chicos no pueden tener una computadora en su cuarto. Debe estar en la sala o un pasadizo.

Conoce su lista de amigos en las redes. Le debe quedar claro que no puede conocer gente por Internet. Sus contactos deben ser gente que conozca en persona.



Habla con tu hijo siempre, escúchalo para que se sienta querido y valorado. Trata de no juzgarlo. Abrázalo y dile que lo amas todos los días. No dejes que busque atención fuera de casa porque es peligroso.



Conoce a sus amigos y si va a un lugar, acompáñalo, mira con quiénes se reúne, que sea un lugar seguro. ¡No lo dejes solo! ¡No seas confiado! Acuerden una hora y recógelo.



Tu hijo debe saber que el alcohol y las drogas dañan y que es vergonzoso que un adolescente los consuma.

Debe alejarse de personas con conductas peligrosas.



Sobre el sexo, debe saber que es muy importante y no es un juego.

Debe estar preparado emocional y físicamente para practicarlo y mientras más tarde lo haga, mejor. Lo ideal es que lo haga cuando sea adulto.



Debe tener claro que su cuerpo es sagrado, así que debe cuidarlo y respetarlo. Especialmente las chicas. Ellas deben conservar el pudor, comportarse como señoritas para que las respeten”. Mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.