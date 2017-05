Facebook y sus peligros: ¡cuidado con tus hijos! [VIDEO]

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un arroz blanco graneadito con una cojinova frita encima, ensalada fresca y una jarrita de chicha morada. “María, es verdaderamente alucinante que más de 14 millones de peruanos, o sea, poco menos de la mitad de la población total del país, sean usuarios activos de Facebook. ¡Increíble! Estas personas buscan interactuar con amigos, familiares, compañeros de estudios, enterarse de noticias de su entorno y también de información nacional e internacional. Pero también puede generar cosas horrendas. Como el caso de ese joven de 19 años que fue seducido por una joven bien guapa de solo 17, quien lo contactó para conocerse. Resulta que la chica llegó a la casa del muchacho y una vez dentro, le abrió la puerta a sus cómplices, integrantes de una banda de robacasas, quienes dispararon tres balazos a la víctima para llevarse los artefactos eléctricos de la vivienda, en Chorrillos. Es una verdadera tragedia. Esto nos debe servir para ser muy cuidadosos en las redes sociales, ya que es como abrir tu casa a toda la gente, porque algunas personas ni siquiera ponen restricciones y dejan todo expuesto para que cualquiera pueda ver lo que hacen. A continuación, algunos consejos de los expertos:



- Acepta solo contactos conocidos. Así evitarás los perfiles creados por toda clase de delincuentes.



- No ingreses a enlaces sospechosos (correos desconocidos, ventanas de chat), para prevenir el acceso a páginas web que son una amenaza informática.



- Evita mencionar dónde te encuentras, hacia dónde vas o qué vas a hacer, porque podrías estar dando información valiosa a los delincuentes. No compartas todo lo que estás haciendo (ejemplo: ‘llegando al gimnasio’, ‘de vuelta a casa’, ‘en la playa’...).



- Si vas a compartir fotografías, trata de que no hagan notar el lugar donde estás.



- Si te gusta compartir videos y fotografías de tu familia, filtra los destinatarios y selecciona muy bien a las personas que quieres que los vean.



- No compartas direcciones de domicilios, números de teléfono, parentescos de familiares, nombres completos u otros.

'Asesino de Facebook' se suicida tras persecución policial en Estados Unidos

- Evita usar el celular mientras manejas un vehículo o caminas por la calle. Aparte de correr el riesgo de sufrir accidentes, te expones a robos.



- Personaliza tus perfiles para que tu información más personal no quede a la vista de todos. Las redes sociales permiten elegir qué quieres

publicar y qué no de tus datos personales.



- Cuida tu reputación. No envíes ni siquiera a una persona muy cercana, como tu pareja, fotos íntimas tuyas. Podrías lamentarlo toda tu vida”.



Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

