Conoce la importancia de la familia II [VIDEO]

Mi amigo Gary llegó al restaurante por un sabroso estofado de osobuco con papita amarilla, arrocito blanco graneadito y su rocotito molido. “María, ayer te contaba de la situación actual de la familia, la crisis que atraviesa, pero me quedé corto. Los padres de familia son como la columna vertebral de un edificio, que no debe estar torcida porque sino todo se puede derrumbar. Papá y mamá tienen la difícil tarea de ser un buen ejemplo para sus hijos. Hoy esa función se torna más difícil que antes, debido a la injerencia de la tecnología, el ritmo de vida, la mayor cantidad de peligros y otros factores. Dar mal ejemplo a los hijos no solo es cometer actos ilícitos o indecentes, robar o ser groseros y prepotentes, sino también tener una conducta indiferente, insensible y ser déspota. Todo lo que hacen los padres tiene un impacto positivo o negativo en los hijos, quienes tendrán una mejor conducta a medida que papá y mamá tengan un buen comportamiento, con valores como el respeto, la honestidad, la tolerancia, la sinceridad y la puntualidad. Un padre responsable, además, se preocupa por sus hijos, los vigila, los protege de los peligros y los cuida, pero sin sofocarlos. No solo en la calle, sino también dentro de la casa y las redes sociales, que son un arma de doble filo. Aquí te dejo otros consejos para cuidar a los hijos adecuadamente.



- Apoya y fomenta su desarrollo físico y emocional, sus capacidades y potencialidades.



- Promueve la comunicación, el diálogo continuo y dales voz, escucha sus opiniones.



- Implanta disciplina, pero con amor. Aplica los límites de forma inteligente.



- No les transmitas miedo, ellos también aprenden de las experiencias negativas.



- No te ahorres las muestras de cariño, un abrazo o un beso en la frente los hace más fuertes.



- Si son pequeños enséñales cuáles son sus nombres completos, dirección y número de teléfono. Así, si se extravían, podrán darle información valiosa a la policía.

- Averigua con qué personas se comunican, cuáles son sus grupos y qué actividades realizan en las redes, pero sin que esto signifique invadir su privacidad.



- Instrúyelos a que mantengan la puerta cerrada y no la abran para hablar con nadie si están solos en casa.



- Aconséjales que no publiquen información inapropiada o que pueda ser utilizada por delincuentes en las redes sociales.



- Enséñales a pedir permiso cuando salen de casa y digan a qué hora van a regresar”.



Mi amigo tiene razón, hay que cuidar bien a los hijos. Me voy, cuídense.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.