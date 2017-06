Feminicidio en Tarapoto: ¡Cuidado con esos hombres agresores!

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un tacu-tacu de frejoles con arroz blanco, un lomito montado, rocoto molido y un anís calientito. “María, causa alarma el número de brutales ataques que hombres celosos perpetran contra sus parejas o quienes alguna vez lo fueron. Estos salvajes hasta llegan a matarlas. Uno de los últimos casos es el ocurrido en Tarapoto a Marysella Pizarro, quien fue rociada con gasolina por Fernando Ruiz del Águila, que luego le prendió fuego, sin importarle que era ¡¡la madre de sus cuatro hijos!! Todo porque lo dejó y no quería volver con él. La víctima se separó por los celos enfermizos del tipo y porque la golpeaba. Ella le tenía pánico y por eso, además, solicitó garantías para su vida, pero nadie le hizo caso. Las autoridades la abandonaron a su suerte y tuvo un horrible final. El atacante hoy se recupera en un hospital, pues él mismo se quemó con el fuego que inició. Aunque muchos piensen que las agresiones a las mujeres son cada vez menos o que se trata de casos aislados, lo cierto es que este tipo de ataques aumenta en nuestro país.

Por eso, deben alejarse de los hombres violentos, prepotentes y abusivos como si se tratara del mismo diablo. Por el bienestar de sus hijos, las mujeres no pueden tolerar ataques de palabra o de hecho, pues estos abusos casi siempre se dan delante de los pequeños, quienes serán violentos o sumisos cuando sean adultos.



Eso sin contar que los hombres que golpean a sus parejas muchas veces atacan a sus hijos con salvajismo y hasta los asesinan, sobre todo cuando llegan a casa borrachos, molestos o drogados. ‘Se trata de personalidades trastocadas, con rasgos psicopáticos, sin respeto por la vida ni por quien fue su mujer y madre de sus hijos’, señaló el psiquiatra Carlos Bromley en entrevista para Trome.

Lanzó bomba molotov a peluquería en Tarapoto.

Esa gente enferma no cambia por sí sola. Necesita ayuda psiquiátrica. Así que están equivocadas las miles de mujeres que durante años soportan insultos, humillaciones y golpes de sus parejas ‘por sus hijos’ o con la esperanza de que el abusivo ‘ya va a cambiar’. Mentira, esos cobardes no cambian. Justificaciones como ‘él no es malo, sino que tiene muchos problemas’, ‘ha sufrido mucho, hay que comprenderlo’, y otras, son lo peor que puede decir una mujer, ya que puede costarle hasta la vida y la de sus hijos. Deben denunciar al maltratador y alejarse de él cuanto antes y de forma definitiva. Esto significa que debe tener ‘cero contacto’ con el sujeto porque puede querer vengarse.

El Estado peruano debe preocuparse por destinar la atención de estos casos a profesionales capaces y con sensibilidad para que no se repita lo que pasó con Marysella Pizarro, quien pese a pedir ayuda, le dieron la espalda y hoy está muerta. Las chicas solteras deben tener mucho cuidado a la hora de escoger pareja. A los machistas, egoístas, violentos y celosos, deben alejarlos sin pérdida de tiempo”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.