Fiestas Patrias: ¡Cuidado con el aumento de las estafas!

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un plato grande de carapulcra chinchana con arrocito blanco y rocotito molido. También se pidió una jarrita chica de anís para bajar la grasita. “María, como es costumbre, en julio se multiplican los casos de estafas porque mucha gente recibe su gratificación de Fiestas Patrias. Los delincuentes no tienen pena de dejar sin un sol a mujeres o ancianos.



Ahora, que más de 70 mil ancianos fonavistas cobrarán su platita, no faltan los miserables que buscan engañarlos para quitarles lo poco que reciben. Además, el diario Gestión reveló ayer que en las redes sociales han surgido nuevas ‘estafas piramidales’, las cuales no son reguladas y ofrecen alta rentabilidad, por lo que logran atraer a muchos incautos. Pero también hay otras modalidades que vale la pena conocer para no ser las próximas víctimas en Fiestas Patrias. ¡Mucho cuidado!

El estafador se hace pasar por policía, llama por teléfono a una persona y le dice que un familiar está detenido. Otro delincuente se hace pasar como ‘el familiar arrestado’ y pide ayuda desesperadamente. El falso agente exige al familiar que deposite dinero en una cuenta bancaria o que haga una recarga virtual a celulares, incluso lo cita a pocos metros de una comisaría para que le entregue la plata y así ‘libere al detenido’.

Previenen ante estafas por Fiestas Patrias.

El delincuente se presenta en una empresa para comprar productos que ‘paga’ con un cheque falso del banco donde la compañía tiene cuenta corriente. En el banco figurará la entrega del cheque, pero solo en 48 horas se puede saber si tiene fondos. En ese tiempo, el empresario entrega los productos al timador.

El estafador llama por teléfono a un jubilado y le dice que cobrará una fuerte suma por devengados. Pero antes deberá depositar en una cuenta el 10% del dinero que recibirá. Presiona diciendo que el depósito debe ser cuanto antes, o de lo contrario perderá el dinero a cobrar.



Envían e-mails o crean páginas web falsas de bancos a través de los cuales piden datos personales, claves de tarjetas o el depósito de dinero a cuentas bancarias para acceder a beneficios económicos.

Un sujeto en la calle avisa a un conductor que su llanta está por salirse o que el carro arrastra alguna parte que está por caer. Cuando el chofer se detiene, el individuo ofrece sus servicios de mecánico por una suma de dinero. Con sus cómplices, acaba el ‘trabajo’ y exige que le pague, pero en dólares. Si la víctima se niega, los delincuentes amenazan con golpearlo o llevarse accesorios del vehículo”. Gary tiene razón. ¡Qué miedo con tanta gente mala! Me voy, cuídense.