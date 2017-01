Frases para ser mejor 

Mi amigo, el fotógrafo Gary, estuvo trabajando desde tempranito el primer día del año y al mediodía se fue a recorrer las playas de la Costa Verde. Por eso llegó al restaurante con hambre y se pidió un jugoso lomito saltado con papas doraditas, arroz blanco graneadito, ajicito molido y una jarra de emoliente con cebada. “María, empieza un nuevo año y hay que tratar siempre de pensar en positivo, concentrados en hacer el bien y mejorar cada día.



Personajes de talla mundial como Paulo Coelho, Séneca, Dalai Lama, Pablo Picasso, Thomas Edison, entre muchos otros filósofos, pensadores, oradores, inventores, psicólogos, poetas, deportistas, líderes y otras personas, nos han dejado frases motivadoras que bien valen para inspirarnos.



Solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto: hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y, principalmente, vivir.



Al levantarnos, pensemos en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar y amar.



Es un nuevo día. Incluso si nos salió mal ayer, hoy podemos hacerlo bien.



Nadie está a salvo de derrotas. Pero es mejor perder algunos combates luchando por nuestros sueños, que ser derrotado sin siquiera saber por qué se lucha.



La disciplina es el puente entre metas y logros.



La acción es la llave fundamental de todo éxito.



El éxito llega cuando la preparación se encuentra con la oportunidad.



Si no sabemos a qué puerto navegamos, ningún viento es favorable.



La mayor debilidad es rendirse. La forma más segura de tener éxito es intentarlo siempre una vez más.



El problema de no tener una meta es pasar la vida corriendo para arriba y para abajo y nunca marcar un gol.



Los grandes actos se componen de pequeñas obras.



La vida no se trata de dejar pasar la tormenta, sino de aprender a bailar en la lluvia.



A veces miramos tanto a la puerta que se está cerrando, que tardamos en ver la que está abierta.



Demos lo mejor de nosotros y seamos agradecidos. Cada paso es para alcanzar algo mejor o más grande.



Preguntémonos si lo que estamos haciendo hoy nos acerca al lugar en el que queremos estar mañana.



No podremos comenzar el nuevo capítulo de nuestra vida si seguimos leyendo el último.



El pasado puede doler, pero nos da dos caminos: podemos huir de él o aprender.



No importa la edad, siempre hay algo bueno que esperar”. Gary tiene razón. Vivamos con optimismo este nuevo año. Tenemos que motivarnos, emprender proyectos y seguir adelante, para alcanzar el éxito y felicidad. Me voy, cuídense.