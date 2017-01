Frases para ser mejor (II)

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un rico seco de cordero con frejoles, arroz blanco graneadito, rocotito molido y una jarrita de limonada frozen. “María, algunas personas me comentaron que les gustaron las frases motivadoras que publicamos ayer. Esos pensamientos, algunos muy antiguos y otros modernos, tienen importancia y vigencia porque impulsan a la acción y hasta dan ‘ese empujoncito’ de optimismo que a veces se necesita cuando el día parece tornarse gris y abundan los problemas.

Así que continuamos con más frases de personajes como William Shakespeare, Pablo Neruda, Paulo Coelho, Séneca, Voltaire, Abraham Lincoln, Albert Einstein, Dalai Lama, Facundo Cabral, entre otros escritores, filósofos, pensadores, inventores, líderes, oradores, entre otros.

El dolor de ayer es la fuerza de hoy.



El mejor momento del día es ahora.



Sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser.



Cree en ti mismo. Reconoce que hay algo dentro de ti que es más grande que cualquier obstáculo.

No se sale adelante celebrando éxitos, sino superando fracasos.



La felicidad no reside en las posesiones, ni en el oro, la felicidad habita en el alma.



No te quejes de tu pobreza, de tu soledad o tu suerte. Enfrenta con valor que de una u otra manera son el resultado de tus actos y la prueba que has de ganar.



No te amargues con tu fracaso ni se lo cargues a otro. Cualquier momento es bueno para comenzar y ninguno es tan terrible para claudicar.

Abre tus brazos al cambio, pero no dejes de lado tus valores.



Si estás vivo, siempre tendrás algo para aprender.



Realiza cada una de tus acciones como si fuera la última de tu vida.



La felicidad no es algo que se pospone para el futuro, es algo que se diseña para el presente.

El destino mezcla las cartas, y nosotros las jugamos.



Al final no son los años en tu vida lo que cuenta, es la vida en esos años.



No digas no puedo ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor, lo tomará en serio, y te lo recordará cada vez que lo intentes.

Gary tiene razón. Seamos optimistas, luchadores e ingeniosos. Incluso desde nuestra propia experiencia podremos crear frases que nos alienten en el día a día o, sobre todo, en momentos más difíciles. Esto sirve tanto para nuestra vida en el hogar, estudios o trabajo. Me voy, cuídense.