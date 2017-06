Ideas para comenzar un negocio propio 

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su escabeche de pollo, huevo sancochado y aceitunas de botija, con su jarra de emoliente tibiecito. “María, estamos en la era de los emprendedores, de las ideas innovadoras, pues todo cambia con rapidez al ritmo del desarrollo tecnológico y los nuevos estilos de vida. Se renuevan las modas, se trastocan las costumbres y cambian los hábitos de consumo, las tendencias y muchos otros aspectos, especialmente entre los jóvenes. Por eso, desde las grandes empresas hasta los pequeños negocios, en toda actividad productiva o de servicios, se debe hacer un permanente análisis de las preferencias del público consumidor, ya sea por sus gustos, comodidad, necesidades o economía. Por ejemplo, hace décadas, cuando los envases eran de vidrio, las bebidas gaseosas solo venían en dos tamaños, pero ahora pueden ser personal, no retornable, ‘gordita’, familiar y de tres litros. En cuanto al contenido; tradicional, light, diet o zero. Y si es en lata; al limón, sin cafeína, endulzada con extractos de stevia, con cereza, vainilla y otros. Así, también, se debe modificar la atención en las bodegas, buscar nuevos productos para los minimarkets o apelar al ingenio y la creatividad para iniciar nuevos negocios, incluso desde casa. Aquí algunas ideas:



* Trabajar por internet desde casa. No importa la situación en que te encuentres, no importa la edad que tengas. Solo basta una computadora y conexión a internet.



*Productos regionales. Pueden ser para ciudadanos que han venido de provincias o de otros países. Siempre están buscando los productos de sus pueblos porque eso los hace sentir más cerca de sus raíces y su cultura.



*Cajas o bolsas de regalo de lujo. Muchas veces queremos hacer un regalo especial para una persona especial, pero no hallamos la forma de presentarlo para causar impacto. Tú puedes tener la solución.



*Compra y venta de artículos usados. Ya sea por economía o por una exquisitez en los gustos, muchas personas buscan esos productos. Pueden ser discos, joyas, adornos, antigüedades u otros.



*Cuidado de niños. Cuidar con amor y ternura a los niños de las mamás que deben salir a trabajar fuera de casa es una noble acción que, además, puede mejorar nuestra economía.



*Fabricación y/o venta de muebles plegables para viviendas pequeñas. Estos productos son muy buscados en estos tiempos.



*Fotografía digital. Así como existen los fotógrafos convencionales, ahora surgen los fotógrafos de la era informática. Es una interesante opción”. Tiene razón mi amigo Gary. Me voy, cuídense.