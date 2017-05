Inseguridad ciudadana: Alerta en la calles [VIDEO]

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un jugoso estofado de pollo con papita amarilla, pasas, arroz blanco, rocotito molido y una jarrita de agua de carambola. “María, los asaltos a mano armada aumentan cada día, sin el menor reparo por parte de los delincuentes de arrebatar la vida o dejar víctimas por balas perdidas. Los asaltos a chifas, casinos y pollerías suceden a diario. En los últimos días, dos jovenes fueron baleados sin piedad por unos miserables para arrebatarles sus celulares. En Magdalena, un empresario resultó herido al enfrentarse a balazos a ‘robacarros’, uno de ellos murió y el otro resultó herido. Expertos en seguridad ya han alertado del aumento de ‘marcas’, ‘raqueteros’ y en el momento menos pensado, podemos estar en medio de una balacera. Ante ello, hay que reforzar medidas preventivas:



* Restaurantes, pollerías, chifas, cafés, hoteles y otros establecimientos están en la mira de delincuentes.

Sea usted dueño, trabajador o cliente, no se descuide de lo que sucede alrededor ni de sus pertenencias.





*Hay negocios que han sido asaltados dos, tres y más veces, deben reformular su análisis de riesgo (puntos débiles y qué sistema de seguridad podría mejorar su protección: alarmas, cámaras de videovigilancia).



Esté alerta. Los delincuentes ahora rondan incluso de terno y corbata o se movilizan en modernos autos.

sNo deje mucho dinero en la caja registradora ni en la caja fuerte. Si es cliente o comensal, procure no llevar más de una tarjeta de crédito.



* Si escucha balazos, no se asome ni vaya a averiguar. Trate de ponerse a buen recaudo.





Inseguridad ciudadana: cámaras captan robos y asaltos en Lima

* Si está en la calle, tírese al piso cubriéndose la cabeza con ambas manos. Si está con niños, protéjalos con su cuerpo. Si está en casa, aléjese de puertas y ventanas que den al exterior. Un clóset, baño u otra habitación sin ventanas son sitios protegidos. Si está en un vehículo, agáchese hacia el piso.



*Celebraciones (bodas, ‘baby shower’, cumpleaños u otros) deben tener seguridad en el ingreso del local.

sNo trate de enfrentar a los malhechores. Un impulso por defender la propiedad que tanto costó puede salir más caro, porque podría significarle la vida.



*Tenga a la mano los números de emergencia (bomberos, hospitales) y aun si no tiene esperanza de recuperar lo perdido, denuncie (sin pensarlo, podría ayudar a la captura de bandas de delincuentes)”.

Gary tiene razón. La seguridad es muy importante. Me voy, cuídense.