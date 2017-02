Inseguridad ciudadana: aprendamos a cuidarnos de delincuentes [VIDEO]

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un bufé criollo con cau cau, carapulcra, ají de gallina, olluquito, ceviche y arrocito blanco. Para beber, se pidió una jarrita de agua de carambola heladita. “María, ayer leía la entrevista de mi amigo y colega Oscar Torres a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien trataba de explicar por qué está bajando la aprobación del presidente Pedro Pablo Kuczynski en las encuestas. Yo, que recorro las calles a diario, estoy seguro de que uno de los puntos claves que genera decepción en la ciudadanía es la inseguridad ciudadana. Pese a lo que digan las cifras oficiales sobre la percepción del crimen o la captura de bandas, la ola delincuencial va en aumento, imparable en los barrios y este Gobierno no reacciona ni puede controlarla. Hace unas semanas, unos malditos ‘raqueteros’ asesinaron de un balazo en el pecho a una joven universitaria por robarle su celular, el sábado, dos delincuentes en moto mataron sin piedad a una madre de familia frente a una capilla por resistirse a entregar su cartera y ayer en la madrugada, un sereno fue baleado cuando perseguía a unos asaltantes. Eso no tiene cuando acabar. Los crímenes se han desbordado y el ministro Carlos Basombrío está demostrando incapacidad para el cargo. Es verdad que la inseguridad hace tiempo alcanzó niveles demenciales, de terror, pero no se ve ningún progreso. Ahora nadie está libre de morir baleado o acuchillado.

El Estado no protege a los ciudadanos honrados que trabajan hasta el anochecer y no saben si regresarán con vida a sus casas. O a los estudiantes, que deben transitar por zonas peligrosas de la ciudad, donde no hay protección policial. Solo nos queda estar alertas y cruzar los dedos, pero también tomar precauciones para evitar convertirse en una víctima más de estos indeseables.



1. Muestre un perfil bajo, especialmente las mujeres.



2. Transite siempre atento y vigilante, a pie o en auto.



3. Tenga cuidado con su celular, no se distraiga.



4. Evite la rutina.



5. Use taxis de confianza, revise el buen funcionamiento de seguros y manijas. No tome unidades con dos puertas o lunas polarizadas.



6. Le sugerimos que el cambio de moneda extranjera lo haga en una casa de cambio.



7. Esté atento cuando vaya al cajero a retirar dinero. No sea confiado, si ve algo raro en la ranura, no ingrese la tarjeta. Y si esta se traba, no marque la clave.



8. Desconfíe de los motorizados, sobre todo si van dos en la moto.

9. Evite trasladar grandes cantidades de dinero.



10. No caiga en provocaciones. Hoy los delincuentes manejan todo un teatro del delito, donde actúan niños, ancianos y hasta mujeres embarazadas”. Me voy, cuídense.

