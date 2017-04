Inseguridad ciudadana: ¡Cuidado! Aumentan los ‘raqueteros’

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un lomito al jugo con arrocito graneado, perejil picado, rocotito y un refresco de cocona bien frío. “María, aunque pretendan maquillar las cifras, la delincuencia sigue avanzando imparable en nuestro país. Los ‘raqueteros’ asaltan todos los días y en una sola noche pueden llegar a perpetrar hasta ocho o más atracos, lo que te da una idea de lo seguros que se sienten. No le temen a la policía pues, lejos de esconderse tras un primer robo, continúan ‘trabajando’, a veces durante horas, y no tienen ningún problema en disparar a matar.

Son unas hienas sedientas de sangre. Un informe de ‘Panorama’ el último domingo, dio cuenta de que los ‘raqueteros’ están asaltando cada vez más en las zonas residenciales de Lima. Entre sus lugares preferidos están las calles entre el límite de los distritos de Surco y Miraflores. Una noche a principios de marzo, estos delincuentes en motos balearon a dos amigos que no se dejaron robar tras salir de una casa, justo cuando uno ya había subido a su vehículo.



Una de las víctimas, el músico Edward Choquehuanca, murió de un tiro en el estómago. Hace una semana, una banda asaltó al empresario Mauricio Fischman en la cuadra cuatro de la calle El Escorial, cuando iba a subir a su carro junto a su novia. La víctima tenía un arma de fuego y permiso para portarla, así que decidió defenderse, pues sabía que su vida y la de su pareja corrían grave peligro. Mató a uno de los asaltantes, identificado como Mirko Gálvez Franco, ‘Cholo Mirko’, pero los compinches de este le dispararon cuatro balazos y hoy lucha por su vida en un hospital.

Roban a combazos tienda de celulares y accesorios electrónicos en Miraflores

Mientras Fischman está grave, ‘Cholo Mirko’, quien tenía antecedentes por robo agravado con crueldad, fue despedido por amigos y familiares como un héroe, en medio de balazos y gritos de orgullo. ¡El mundo al revés! Esos mismos pistoleros, 15 minutos antes de atacar al empresario, habían asaltado a otra persona cerca al lugar y le robaron 500 dólares. ¿Qué está haciendo el gobierno para frenar esta ola de asaltos? No basta solo con su programa de recompensas.

Urge que se haga más inteligencia para infiltrarse en estas bandas y así desbaratarlas antes de que sigan matando a más inocentes. Las penas para estos criminales deben ser más duras y no se les deben dar esos sospechosos beneficios que los ponen en las calles rápidamente. Los asalariados de este gobierno que en algunos medios, redes sociales y blogs pintan la situación del país como si todo fuera una maravilla, deben dejar de mentirle al pueblo. No estamos bien. La inseguridad avanza y mata a más peruanos”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.