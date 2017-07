Inseguridad ciudadana preocupa a los peruanos [VIDEO]

Mi amigo Gary llegó al restaurante por una parihuela ‘levantamuertos’ con pescado, mariscos, arroz blanco, rocotito en rodajas y sus rodajitas de limón. “María, está por cumplirse el primer año de gobierno de PPK y no hay nada de su promesa de combatir con eficacia la delincuencia. Los ‘marcas’, ‘raqueteros’, extorsionadores y sicarios siguen en su garbanzal, debido a la incapacidad de las autoridades para hacerles frente. Los ladrones matan a universitarios por un celular, ‘marcan’ a una familia en el aeropuerto y les roban en su casa o entran a restaurantes, chifas o pollerías para asaltar a sangre fría a los comensales. Aún recuerdo lo que, ante la avalancha de críticas al ministro del Interior, Carlos Basombrío, a principios de año, dijo el presidente: ‘Esta ola de criminalidad va a estar completamente desechada’. Pero como siempre, las palabras se las lleva el viento. Pasan los meses y la lucha contra la seguridad ciudadana es tan deficiente que sigue siendo uno de los puntos ‘flacos’ del Gobierno. La decepción de la población se refleja en las encuestas. En la última que realizó Ipsos para El Comercio, el 49 % dijo creer que la lucha contra la delincuencia ha empeorado en los últimos doce meses y el 48 %, que el combate a la corrupción está peor. Es decir, el gobierno de PPK no acierta ni una, pues en materia económica tampoco hemos dado el impulso que se esperaba.



Ahora no hay seguridad por ningún lado, te pueden asaltar en una calle angosta de un barrio del Cono Norte o en una gran avenida de zona residencial. Según la propia Policía Nacional, los distritos con mayor incidencia de actos delictivos son: San Borja, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, San Martín de Porres, Miraflores, Surco, Ate, Comas, Los Olivos y La Molina. La inseguridad ciudadana no solo se debe combatir con camaritas instaladas en las zonas ‘picantes’ o con un plan de recompensas cuyo resultado no es necesariamente producto de una acción policial, de una profunda investigación o una pericia de inteligencia. Los delincuentes se mueven de un lugar a otro, se esconden luego de dar un ‘golpe’ o cambian de modalidad, son escurridizos y actúan por sorpresa. Para luchar contra ellos se requiere de un plan integral, de una estrategia conjunta que se planifique a partir de estudios cuya información sea extraída del mundo real, de la calle, no de la realidad virtual, de fríos cuadros y cálculos de escritorio, de esos que los tecnócratas manejan como si fueran sus tablas de salvación. El gobierno de PPK tiene que salir de ese estado de aturdimiento en el que se encuentra y ponerse las pilas”.



Tiene razón mi amigo Gary. Me voy, cuídense.

