¡Cuidado con los robos! Aprendamos con Gary a cuidarnos ante la inseguridad ciudadana

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un cebiche de cachema y un seco de res con frejoles y su rocotito molido. Para bajar la comida, se tomó una jarrita de hierbaluisa bien caliente. “María, hasta estos días las empresas tienen plazo para depositar la gratificación a más de 3 millones de trabajadores del sector privado. Hay que tener mucho cuidado con el uso de ese dinerito. Los especialistas aconsejan que lo ideal es priorizar el pago de las deudas atrasadas. Dicen que, incluso, se debe adelantar las cuotas si se ha sacado algún crédito bancario. Según el economista Jorge González Izquierdo, quien siempre explica estos temas en una pizarra como si estuviera dando una clase, hay que ‘guardar pan para mayo’. Al margen de ello, en este mes de julio se celebran las Fiestas Patrias y la gente está con un dinerito más en los bolsillos, por lo que se incrementa el consumo a todo nivel. Eso, obviamente, despierta la maldad de los delincuentes, que salen como ‘hienas sedientas de sangre’. Hay que tener mucho cuidado y evitar exponerse, es mucho mejor mantener un perfil bajo. Aquí algunos consejos.



- Evita retirar fuertes sumas de dinero de los bancos. Si usas cajero automático, no elijas uno que esté en una zona oscura y solitaria.



- No tomes cualquier taxi en la calle. Utiliza los servicios de alguien conocido o de una empresa.



- No luzcas joyas costosas ni hables de dinero delante de extraños.



- Trata de no utilizar el celular en la calle de forma

distraída.



- No dejes la casa sola. Al contrario, encárgala a alguien de confianza.



- Asegura puertas y ventanas de tu hogar cuando

salgas.



- Si manejas, no lo hagas después de haber bebido alcohol. Conduce siempre a la defensiva, respeta los límites de velocidad, evita hacer maniobras riesgosas y no uses el celular.



- No estaciones tu vehículo en la calle. Usa una playa de estacionamiento siempre que puedas.



- Si vas a realizar compras, prepara una lista de lo que piensas adquirir y lleva el dinero justo. Así no te excederás en los gastos.



- No lleves ancianos ni niños pequeños a hacer compras, sobre todo a mercados muy concurridos, para evitar que se cansen o pierdan.



- Evita beber licor o, si lo haces, consume poco. El alcohol altera los sentidos, provoca muchas veces situaciones de violencia y convierte al que ha bebido en blanco fácil de los delincuentes, sin contar el dinero que se gasta.



- En estas fechas, si tienes tiempo, trata de pasar más tiempo con la familia. Sobre todo si hay hijos, pues ellos te necesitan y siempre recordarán los momentos que estuvieron contigo”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

