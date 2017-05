Inseguridad ciudadana: algunos consejos para nuestra seguridad [VIDEO]

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un espectacular pollito al horno con arroz bien graneadito, ensalada rusa y una taza con anís caliente para bajar la grasita. “María, la ola delincuencial va en aumento, pese a que los ‘ayayeros’ del Gobierno digan lo contrario. Ya nadie está a salvo ni en su propia casa. Es que asaltabancos, ‘marcas’ y ‘raqueteros’, entre otros criminales, parecen haberse apoderado de nuestras calles. La banda de ‘Pitufo’ asaltó el viernes, en menos de un minuto, una agencia del Banco de la Nación en La Victoria. Ese mismo día, unos pistoleros se llevaron 40 mil soles de un casino y un anciano se salvó de morir en un robo a su cabina de internet, que ha sido asaltada más de seis veces. También acaban de capturar a un brasileño que, utilizando aparatos de alta tecnología, pretendía vaciar un cajero en San Martín de Porres. Francamente, causa indignación que estos miserables se apropien tan fácilmente de lo que la gente honrada, que es la mayoría en este país, gana en forma sacrificada para sacar adelante a sus familias. Ya se han dado algunas normas para combatir la criminalidad. Sin embargo, siempre es bueno tomar precauciones para evitar convertirse en una víctima más de estos indeseables:



1. Muestre un perfil bajo, especialmente las mujeres.



2. Transite siempre atento y vigilante, a pie o en auto.



3. Tenga cuidado con su celular, no se distraiga.



4. Modifique su rutina.



5. Use taxis de confianza, revise el buen funcionamiento de seguros y manijas. No tome unidades con dos puertas o lunas polarizadas.



6. Le sugerimos que el cambio de moneda extranjera lo haga en una casa de cambio.



7. Esté atento cuando vaya al cajero a retirar dinero. No sea confiado, si ve algo raro en la ranura, no ingrese la tarjeta. Y si esta se traba, no marque la clave.



8. Desconfíe de los motorizados, sobre todo si van dos en la moto.

9. No traslade grandes cantidades de dinero.



10. No caiga en provocaciones. Hoy, los delincuentes manejan todo un teatro del delito, donde actúan niños, ancianos y hasta mujeres embarazadas.



11. Evite a los desconocidos que ofrecen gangas, siempre hay una doble intención.



12. Recuerde que lo más importante es la vida, no se arriesgue ni se enfrente a estas lacras que están dispuestas a matar”. Gary tiene razón.



Me voy, cuídense.

