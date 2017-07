Jack Ma y más emprendedores de los que podemos aprender [VIDEO]

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un bistec a lo pobre con huevo y plátano fritos, rocotito y una manzanilla calientita. “María, los problemas económicos son parte de la vida, sobre todo en tiempos de crisis o cuando la economía de un país no crece como debería. Es en esos momentos cuando más se debe mantener la ilusión, las esperanzas de salir adelante. Jamás hay que darse por vencido, por más que parezca que no hay nada que hacer. Siempre hay una forma de salir adelante. Existen muchas historias que lo demuestran. Allí está el magnate chino Jack Ma, de 53 años, fundador de Alibaba, el gigante chino del comercio electrónico, cuyas multimillonarias ventas superan a eBay y Amazon.com. Jack Ma nació en una familia pobre y con los años se convirtió en un humilde profesor de inglés que, además, para ganarse la vida, se desempeñó como guía turístico y hasta como empleado de un McDonald’s, ¡del que fue despedido! Como si fuera poco, fue rechazado en más de treinta trabajos. Después de todos esos duros golpes, y sin saber de informática, fundó Alibaba, que en pocos años se convirtió en un imperio de la internet. Hoy es considerado el hombre más rico de China, pues tiene más de 34 mil millones de dólares. Una de sus frases favoritas es: ‘Un emprendedor debe tener habilidades que le permitan aguantar los golpes del destino y superar los inevitables fracasos’.



Otra historia similar es la del estadounidense Howard Schultz, presidente ejecutivo de Starbucks. Su niñez fue pobre y de joven trabajó como mozo de restaurante. Hasta llegó a vender su sangre para conseguir algo de dinero y pagar sus estudios. Luego llegó a Starbucks, donde comenzó desde abajo hasta convertirse en el jefe. Hoy su fortuna supera los tres mil millones de dólares. Una de sus frases preferidas es: ‘Las grandes oportunidades pueden surgir y han surgido durante los tiempos económicamente difíciles’. También esta otra: ‘En la vida, puedes culpar a un montón de gente y revolcarte en la autocompasión, o puedes cogerte a ti mismo y decirte: ‘Tengo que ser responsable de mí mismo’’.

La historia del norteamericano Jeff Bezos también es inspiradora. Proviene de una familia de clase media baja y tuvo que realizar los trabajos más pesados en el rancho de su abuelo. De adolescente trabajó en un Mc Donald’s y luego, como tenía el bichito de los negocios y era un emprendedor, inició un campamento de verano para niños que querían aprender algo de ciencias. Se inscribieron seis chicos de su barrio y a cada uno le cobró seiscientos dólares. Con los años, fundó Amazon.com y hoy es considerado el segundo hombre más rico del planeta con más de 82 mil millones de dólares. Sus frases más célebres: ‘Trabaja duro, diviértete, haz historia’ y ‘Si no eres terco, te rendirás de tus propios experimentos antes de tiempo. Y si no eres flexible, no verás una solución distinta al problema que intentas resolver’. En suma, todos tenemos la llave del triunfo. La clave está en no rendirse”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.